Ленобласть помогает ветеранам СВО возвращаться к мирной жизни
На Ленинградском областном женском форуме «Мультицентр» представил проект уникального кластера универсальной жилой среды и работы для инвалидов и участников СВО. Женсоветы региона также поделились опытом поддержки членов семей военнослужащих и мирных жителей освобожденных территорий.
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«Ключевым объектом нашего кластера универсальной жилой среды и работы станет центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией пациентов. Главное — мы дадим ветеранам возможность учиться, находить себя в профессии. Им не нужна помощь в социализации, многие из них — кандидаты наук, ученые, инженеры, учителя и медики. Мы должны помочь им адаптироваться, ведь после потери зрения, слуха и других ограничений впоследствии военной травмы тяжело вернуться к прежнему образу жизни. Объем наших задач колоссален, как и ответственность, которую мы на себя берем. Это будет первая подобная модель в Российской Федерации», — рассказала директор «Мультицентра» Ирина Дрозденко.
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