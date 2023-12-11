Ленобласть помогает ветеранам СВО возвращаться к мирной жизни

«Ключевым объектом нашего кластера универсальной жилой среды и работы станет центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией пациентов. Главное — мы дадим ветеранам возможность учиться, находить себя в профессии. Им не нужна помощь в социализации, многие из них — кандидаты наук, ученые, инженеры, учителя и медики. Мы должны помочь им адаптироваться, ведь после потери зрения, слуха и других ограничений впоследствии военной травмы тяжело вернуться к прежнему образу жизни. Объем наших задач колоссален, как и ответственность, которую мы на себя берем. Это будет первая подобная модель в Российской Федерации», — рассказала директор «Мультицентра» Ирина Дрозденко.