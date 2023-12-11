Владимир Путин вручил в Кремле «Золотые Звезды» Героев России

Среди участников церемонии - Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

Глава государства в своем выступлении заявил, что для героев страны определяющее качество - это честь, чувство долга и любовь к Родине. Путин также подчеркнул, что нужно чтить Героев Отечества.

"Наш долг - знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", - сказал он.

Президент отметил, что сегодня подвиги солдат и офицеров, бойцов СВО по-настоящему поражают. "Ими гордится вся страна. И для меня, безусловно, честь вручить сегодня нашим военнослужащим "Золотые Звезды" Героев России", - сказал он.

Среди награжденных - старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.

Путин отметил, что все они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп. "Командиры - среди них совсем молодые люди - собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другие бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости", - рассказал глава государства.

Вручив медали, Путин обратил внимание, что герои - немногословные. Отметим. что многие из них действительно получали медали молча. "Но они слово свое говорят на поле боя. И дела, которые они делают говорят за них", - заключил президент.

Уже после церемонии Путин побеседовал с награжденными. Кадры этого разговора показали в программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1").

Глава государства сказал, что он знает - на войне непросто. "Жизнь на фронте, когда там стреляют, когда эти летают, как мухи над головой... Это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении Звездами Героев в кремлевских дворцовых павильонах", - заметил Путин. Президент рассказал, что он читал каждое представление на награжденных и остался впечатлен: "Можно по каждому сюжету сделать отдельную программу". Один из военных предположил, что лучше не стоит - чтобы враги не знали. "Время придет. Мы ничего не будем забывать", - ответил глава государства. Он уверен, что от боевой работы участников специальной военной операции очень многое зависит в будущем России.

Путин считает, что конфликтом на Украине Запад пытается оттеснить, ослабить и в конечном счете раздавить Россию. "Ничего у них не получится, никогда", - заявил он. Глава государства напомнил судьбу Минских соглашений, подписанных в 2014 году. Тогда Запад и Украина заверяли в готовности их выполнять. "Хрена с два!" - эмоционально сказал Путин. Спустя годы, заметил он, бывший президент Франции и экс-канцлер Германии признались, что и не думали следовать соглашениям, а подписывали их, чтобы подготовить Украину к боевым действиям. Что касается СВО, то, по словам президента, наша страна никогда не решилась бы на проведение специальной военной операции, если бы Россию не начали уничтожать на ее исторических территориях, изгонять людей оттуда.

Айсель Герейханова, Владимир Кузьмин

"Российская газета" https://rg.ru/2023/12/08/vladimir-putin-vruchil-v-kremle-zolotye-zvezdy-geroev-rossii.html

На фото: Президент и старший сержант Максим Поташев на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Константин Завражин/РГ