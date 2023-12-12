Александр Дрозденко вручил первые паспорта юным мариупольцам
В День Конституции в новых российских регионах прошло торжественное вручение первых паспортов Российской Федерации. Глава 47 региона вручил их в Мариуполе.
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«У нас в Ленинградской области есть добрая традиция — в государственные праздники вручать паспорта молодым гражданам России, ребятам, которым исполняется 14 лет. Сегодня — День Конституции, которая дает нам права и свободы, возлагает ответственность, гарантирует возможности для развития нас и нашей страны в целом. С большой честью и гордостью вручаю вам, ребята, паспорта. От души желаю вам счастья и пусть Россия открывает для вас новые возможности», — выступил Александр Дрозденко на торжественном мероприятии в Мариуполе.
Вручение главных документов граждан России сопровождалось исполнением гимна Российской Федерации.
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