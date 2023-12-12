Графические ребусы Ксении Лавровой

«Алиса в Стране чудес» давно уже стала классикой мировой художественной литературы. А ещё это одна из самых иллюстрируемых книг в мире. Необычная, совершенно фантасмагоричная история будит воображение, побуждая художников передавать свое видение этих событий и даже воспроизводить новые смыслы. Неудивительно, что каждое издание «Алисы» становится объектом жгучего интереса коллекционеров от литературы.

Своё видение Кэрролловской истории есть и у Ксении Лавровой - талантливого художника, книжного иллюстратора, известного графика. Её иллюстрации к этой книге оказались так хороши, что изданная в нескольких тиражах «Алиса» давно уже считается библиографической редкостью.

Ксения Лаврова в 1992 году окончила кафедру декоративных тканей Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.

- Сразу стала активно заниматься выставочной деятельностью, - рассказывает Ксения Руслановна. - Поначалу занималась холодным батиком. Времена были трудные, полки магазинов в девяностые годы пустовали, и модельеры заказывали мне ткани, из которых шили одежду. Потом получила первый заказ на художественное оформление книги «Санкт-Петербург в русской литературе» от издательства «Образование». Затем издательство «Специальная литература» предложило мне выполнить большую работу по иллюстрированию книг Кэрролла про Алису в замечательном классическом переводе Нины Демуровой. Меня ни в чём не ограничивали, предложив делать всё, что я захочу. Представляете, какое раздолье для художника?!

Это была долгая и кропотливая работа, которая заняла около двух с половиной лет. К сожалению, так получилось, что свет эта книга увидела лишь спустя пятнадцать лет, выйдя в 2013 году в петербургском издательстве «Речь». Получился стильный двухтомник квадратного формата, куда вошли две книги Кэрролла - «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Коллекционеры начали охотиться за этой книгой задолго до ее выхода в свет. Ещё бы, это был тот самый редкий случай, когда художник не просто иллюстрирует, а создаёт свой собственный мир в соавторстве с писателем. Оригинально оформленная книга сама по себе стала произведением искусства и желанным подарком для настоящих ценителей.

На выставке в Гатчине можно увидеть лишь часть иллюстраций к этому изданию - около ста листов (всего было сделано 150 иллюстраций). Алиса представлена в самых разных образах, иногда очень далёких от привычного видения маленькой английской девочки в полосатых чулочках. А для студентов Школы дизайна ГИЭФПТ эта серия работ Ксении Лавровой стала подарком с двойным смыслом, поскольку по ним можно изучать европейскую моду последних четырёх веков!

- Когда-то я хотела заниматься именно модой, - рассказывает Ксения Лаврова. - И я начала глубоко изучать её историю, начав свои штудии с классического четырёхтомника «История костюма и моды» Марии Мерцаловой, в сопровождении блестящих комментариев историка моды Александра Васильева. Параллельно просматривала множество книг с английской книжной графикой конца XIX века. Смотрела, читала, изучала...

В этом графическом цикле Ксения Лаврова сделала упор на черно-белые иллюстрации, «раскрасив» их. Каждый «выписанный» персонаж стал самостоятельным героем, черты характера которого раскрываются каждый раз по-новому. Не исключение — и сама Алиса.

- Алиса у меня везде разная, - говорит Ксения Руслановна. - В её одежде использованы едва ли не все стили европейской моды с XVI по XX век — от Ренессанса до наших тридцатых годов... Я очень боялась, что Нине Демуровой, которая считается лучшим переводчиком Кэрролла, не понравятся мои иллюстрации. Но потом узнала, что понравились, и даже очень. Есть даже фотография, где она их рассматривает. Нина Михайловна считала, что то, что Алиса получилась такой разной — это тоже интересно!

Помимо Алисы, книгу населяют и другие необычные персонажи, также запечатленные художницей. Это и люди, и животные, и самые разные фантастические существа — бармаглоты, хамелеоны, стрекозы, жуки, бабочки, рыбы.

Каждое существо и каждая деталь выписаны настолько замысловато и филигранно, что хочется подолгу рассматривать каждую иллюстрацию, каждый штрих, сравнивая свои впечатления с авторскими и, одновременно, получая новые впечатления вперемешку с эстетическим наслаждением. А ещё такое рассматривание сопряжено с определенным интеллектуальным трудом, напоминая отгадку ребусов, уводящих порой чуть ли не в Средневековье. При этом каждая работа, при всей своей сложносоставности, подчинена единому замыслу, скрепленному строгой композицией.

Не остановившись на «Алисе», Ксения Лаврова продолжила работу над произведениями английской классики. И следующим автором для неё стал Оскар Уайльд.

В 2016 году художница сделала полноцветные иллюстрации к «Сказкам» Уайльда (эта книга вышла в издательстве «Речь»). В 2019 году свет увидела еще одна книга - «Портрет Дориана Грея», персонажи которой в иллюстрациях Лавровой одеты по моде 1880-х годов.

Как автор книжных иллюстраций и художник станковой графики, Ксения Лаврова сотрудничает с разными художественными галереями. Помимо этого, она занимается художественной росписью фарфора, с 2019 года сотрудничая с Императорским фарфоровым заводом.

Этот проект ИФЗ получил название «Петербургский художник» - к нему привлекались профессиональные художники, прежде никогда не работавшие с керамикой. Готовые изделия можно было увидеть в официальной галерее завода «Амбар Буржуа» в Петербурге. Здесь же с большим успехом проходили персональные выставки Ксении Лавровой, на которых были представлены станковая живопись, текстиль, вазы, тарелки.

В керамическом творчестве Ксении Лавровой есть серии с восточными мотивами, раскрывающие ещё одну грань её характера — увлечение историей, культурой и философией Востока. И это важный штрих: Ксения Руслановна окончила Восточный институт СПбГУ, с присуждением квалификации востоковед-регионовед со знанием китайского языка.

Открывая выставку в Гатчине, ректор ГИЭФПТ Александр Туфанов и декан Школы дизайна Елена Бадмаева отмечали, что цель этого проекта - не только показать студентам красоту искусства иллюстрации, но и указать на глубинную связь искусства и классической литературы. Об этом же говорит и сама художница.

- Совершенно точно могу сказать, что никаких подобных иллюстраций, никакой карьеры не было бы, если бы не чтение книг, - говорит Ксения Руслановна. - Не всё можно найти в интернете, а во времена, когда я делала эти иллюстрации, его и вовсе не было. Читайте книги, ходите по галереям и выставкам, изучайте, вникайте, и всё у вас получится!

Как считает Елена Бадмаева, выставка Ксении Лавровой в Гатчине — важное событие, которое нельзя пропустить.

- Даже Петербург не может похвастаться такой экспозицией, - отметила она. - Ксения Руслановна — не просто выдающийся, но ещё и очень известный художник, работы которого находятся в престижных коллекциях. Наш институт сотрудничает с ГМЗ «Гатчина», и мы очень надеемся, что нам удастся сделать выставку во Дворце - уже с оригиналами иллюстраций к книгам Ксении Лавровой.

Выставка «Алиса в Стране чудес» Ксении Лавровой будет открыта для посетителей в выставочном зале Школы дизайна до 29 февраля 2024 года. Адрес: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 17а.

Юлия Лысанюк