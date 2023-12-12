Какие вопросы жители Гатчинского района хотят задать Владимиру Путину?

Безусловным лидером у жителей Гатчины и окрестностей является сложившаяся ситуация с мусорным полигоном «Новый Свет - Эко». К слову, этот вопрос в 2018 году уже прозвучал на прямой линии с президентом, но… Вот что пишут гатчинцы в своих обращениях:

«Уважаемый Владимир Владимирович! Жители Гатчины неоднократно обращали Ваше внимание на сложившуюся ситуацию с мусорным полигоном «Новый Свет - Эко», который находится всего в 3-х км от Гатчины - столицы Ленинградской области. В 2018 г. во время «Прямой линии» Вы лично дали задание губернатору разобраться в сложившейся ситуации, но мы не видим никаких изменений. Наоборот, за эти годы мусорная гора выросла до 70 метров. Осенью 2022 года на полигоне дважды происходили обвалы свалочных масс. В течение 2022 года неоднократно (Росприрод- и Роспотребнадзором) фиксировались загрязнения атмосферного воздуха как на границе санитарно-защитной зоны полигона, так и в жилой застройке ближайших населенных пунктов...

Все эти результаты измерений (превышения ПДК по опасным веществам) объявлены региональными органами незначительными. Хотя едкий запах с полигона часто бывает настолько сильный, что просачивается в квартиры даже при закрытых окнах. Дети и взрослые жалуются на головные боли, резь в глазах и носу, сильную тошноту. Невозможно нормально учиться, работать, выйти на улицу.

Жители Гатчинского района регулярно пишут жалобы и обращения. Так, в октябре 2022 года за 5 дней было собрано 8699 подписей (687 листов) под жалобой на имя Президента РФ. Все местные органы шлют однотипные отписки, что ситуация находится под контролем… Несмотря на многочисленные нарушения и сходы мусорных лавин прием отходов Санкт-Петербурга продлен на весь 2024 год.

Вопрос, который волнует тысячи жителей Гатчины: когда же будет закрыт полигон ООО «Новый Свет - ЭКО», исчерпавший свою мощность уже более года назад и наполняющий смрадом все окрестности, эксплуатирующийся более 20 лет с максимальной загрузкой? Когда в Санкт-Петербурге будет внедрен обязательный придомовой раздельный сбор отходов, чтобы снизить мусорный поток на полигоны Ленинградской области?

Записаны и коллективные видеообращения с просьбой закрыть полигон и поставить его на рекультивацию.

Массово направляют обращения президенту и жители Вырицкого городского поселения - в защиту Мельничного леса в Вырице! Жители беспокоятся, что значительная часть леса будет застроена, и просят не допустить этого, сохранить это природное достояние для потомков.

Сбор вопросов продолжается, и каждый может задать его через сайт программы москва-путину. рф, СМС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Текстовые и видеовопросы могут быть отправлены и через @vk.com/moskvaputinu («ВКонтакте»)

Приём вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 14 декабря.