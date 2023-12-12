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Кто останется без света 13 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

13.12.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Черново,

д. Пеньково,

д. Хиндикалово.

 

13.12.2023 с 09:00 до 20:00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино, ул. Еленинская, Вохоновское ш., ул. Большая Советская, Малая Советская, ул. Басова, ул. Вокзальная, ул. ул. Горная, ул.Заводская, ул. Александровская, 1 и 2 Советская пер., пер. Безымянный.

 

13.12.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино (ПТУ, ферма, склады, база СИТИ)

д. Вероланцы,

д. Дылицы,

д. Авколево.

д. Ермолино,

д. Смольково,

д. Холоповицы,

д. Заполье.

 

13.12.2023 с 10:00 до 18:00

Кобринское поселение:

п. Карташевская.