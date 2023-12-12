Кто останется без света 13 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
13.12.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Черново,
д. Пеньково,
д. Хиндикалово.
13.12.2023 с 09:00 до 20:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино, ул. Еленинская, Вохоновское ш., ул. Большая Советская, Малая Советская, ул. Басова, ул. Вокзальная, ул. ул. Горная, ул.Заводская, ул. Александровская, 1 и 2 Советская пер., пер. Безымянный.
13.12.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино (ПТУ, ферма, склады, база СИТИ)
д. Вероланцы,
д. Дылицы,
д. Авколево.
д. Ермолино,
д. Смольково,
д. Холоповицы,
д. Заполье.
13.12.2023 с 10:00 до 18:00
Кобринское поселение:
п. Карташевская.
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