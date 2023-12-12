Ленобласть встречает 30-летие основного закона страны

«Это — наш главный закон, основа нашей жизни, фундамент всех преобразований в нашей стране. Закреплённые в Конституции постулаты служат гарантом социального и экономического развития Ленинградской области, помогают достойно отвечать на сложнейшие вызовы времени. Наша общая обязанность — бережно относиться к заложенным в основном законе нормам и ценностям, без которых немыслимо ни настоящее, ни будущее нашей Родины», – сказал в своем обращении к жителям области губернатор региона Александр Дрозденко.

Сегодня во всех районах Ленинградской области проходят различные викторины, молодежные дебаты, интеллектуальная игра на знание основного закона государства, символов России, патриотические часы, открытые уроки, беседы, познавательные программы, книжные выставки, показы фильмов и вручение паспортов.

В Выборге, в выставочном зале «Выборг - город воинской славы» дома молодежи сегодня состоялось торжественное вручение юным жителям Выборгского района первых в их жизни паспортов гражданина России.

В Гатчине посетителям библиотеки имени А.И. Куприна показывают видеоматериалы из коллекции президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина – «Урок Конституции».

В Подпорожском районе, в доме народного творчества «Вепсский центр фольклора» в Винницах на тематической программе «Самый важный день» ученикам Винницкого образовательного центра рассказывают о важном и значимом для каждого главном документе страны, истории создания Конституции, о государственных символах России.

В волосовском доме культуры «Родник» проходит смотр – конкурс малых почетных караулов и знаменных групп Волосовского района «Наш дом – Россия», в культурном центре «Нева» Свердловского поселения – гала-концерт фестиваля-конкурса «Область моя, ты семья многоликая», в Доме культуры поселка Громово – конкурс информационных плакатов для детей и подростков «Я рисую свои права», а в Ганьковском культурном центре прозвучат песни и стихи на патриотическом конкурсе, посвященном Дню Конституции «Я – гражданин своей страны».