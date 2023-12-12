Награды - самым инициативным

Конкурс ежегодно проводит комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, который курирует процесс инициативного бюджетирования в нашем регионе.

«Инициативы граждан направлены на улучшение условий и качества жизни ― это ремонт дорог, уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, скверов, обустройство контейнерных площадок, улучшение водоснабжения, противопожарные мероприятия, обустройство детских и спортивных площадок. Типология проектов в основном отражает насущные потребности жителей Ленинградской области», ― говорит председатель комитета Лира Бурак.

В числе победителей ― член инициативной комиссии посёлка Сусанино Гатчинского района Сергей Дриневский. Своему проекту сусанинцы дали символическое название «Светлая память». Сергей Дриневский инициировал установку подсветки на воинских мемориалах своего и соседних населённых пунктов - Вырицы, Кобрино, деревень Мины и Каушта.

Каждый победитель получит денежную премию из призового фонда конкурса, который составляет 735 тысяч рублей

Сегодня 4 тысячи активных жителей Ленобласти принимают участие в развитии территорий своих поселений. Благодаря им, «Закону тысячи добрых дел» и поддержке региона, составляющей ежегодно 460 млн рублей, в области каждый год реализуются порядка 500 пусть небольших, но значимых для людей проектов.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области