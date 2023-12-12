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Открытый урок по ОБЖ прошел в «Маяке»

В детском оздоровительном лагере «Маяк» в Вырице 12 декабря Виктор Чугаев, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района провел открытое занятие по основам безопасности жизнедеятельности.

Рубрики:  Общество

Ребята обсудили актуальные темы: соблюдение правил пожарной безопасности дома, правила поведения при возникновении пожара. Также школьникам разъяснили негативные последствия неосторожного обращения с огнем, бесконтрольного и неправильного использования пиротехнических изделий.

 Благодаря подобным профилактическим мероприятиям удается минимизировать количество пожаров, так как дети узнают о необходимых действиях при возникновении пожароопасной ситуации, и как предотвратить ее возникновение.

 С персоналом лагеря инспектор провел теоретическое занятие по отработке слаженности действий персонала на объекте с массовым пребыванием людей при возникновении пожара и возникновении иных чрезвычайных ситуаций.