Открытый урок по ОБЖ прошел в «Маяке»
В детском оздоровительном лагере «Маяк» в Вырице 12 декабря Виктор Чугаев, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района провел открытое занятие по основам безопасности жизнедеятельности.
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Ребята обсудили актуальные темы: соблюдение правил пожарной безопасности дома, правила поведения при возникновении пожара. Также школьникам разъяснили негативные последствия неосторожного обращения с огнем, бесконтрольного и неправильного использования пиротехнических изделий.
Благодаря подобным профилактическим мероприятиям удается минимизировать количество пожаров, так как дети узнают о необходимых действиях при возникновении пожароопасной ситуации, и как предотвратить ее возникновение.
С персоналом лагеря инспектор провел теоретическое занятие по отработке слаженности действий персонала на объекте с массовым пребыванием людей при возникновении пожара и возникновении иных чрезвычайных ситуаций.
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