Открытый урок по ОБЖ прошел в «Маяке»

Ребята обсудили актуальные темы: соблюдение правил пожарной безопасности дома, правила поведения при возникновении пожара. Также школьникам разъяснили негативные последствия неосторожного обращения с огнем, бесконтрольного и неправильного использования пиротехнических изделий.

Благодаря подобным профилактическим мероприятиям удается минимизировать количество пожаров, так как дети узнают о необходимых действиях при возникновении пожароопасной ситуации, и как предотвратить ее возникновение.

С персоналом лагеря инспектор провел теоретическое занятие по отработке слаженности действий персонала на объекте с массовым пребыванием людей при возникновении пожара и возникновении иных чрезвычайных ситуаций.