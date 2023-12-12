Школьники против коррупции
В Ленинградской области стартовал ежегодный конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».
Конкурс проводится среди школьников 9-11 классов и приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
«Основными задачами конкурса, проводимого в регионе седьмой раз, являются воспитание у молодежи антикоррупционного поведения и честной гражданской позиции. С каждым годом участники конкурса демонстрируют все больший профессионализм в подготовке сюжетов, в которых раскрывается их собственное представление об особенностях коррупции, о ее причинах и негативных последствиях», — рассказала начальник Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Анастасия Аносова.
Организаторы конкурса «Мы за честную Россию без коррупции» 2023-2024 учебного года определили 5 тематических направления для сюжетных линий видеороликов:
«Коррупция: проблемы и последствия»;
«Коррупция как проблема нравственного выбора»;
«Будущее без коррупции»;
«Способы противодействия коррупции глазами молодежи»;
«Противодействие коррупции: история и современность».
Тематическое направление, жанр видеоролика, развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку участникам предстоит определить самостоятельно.
Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по результатам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы.
По итогам конкурса победители и лауреаты будут торжественно награждены дипломами и подарками, а участникам областного этапа вручены благодарственные письма.
Областной конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» проводится ежегодно с 2016 года. В 2016 году школьники писали сочинения, с 2017 года – снимают видеоролики на различные сюжеты.
В 2019 году конкурс стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Организаторами конкурса выступают Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и ГБУДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Центр «Интеллект».