Школьники против коррупции

Конкурс проводится среди школьников 9-11 классов и приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

«Основными задачами конкурса, проводимого в регионе седьмой раз, являются воспитание у молодежи антикоррупционного поведения и честной гражданской позиции. С каждым годом участники конкурса демонстрируют все больший профессионализм в подготовке сюжетов, в которых раскрывается их собственное представление об особенностях коррупции, о ее причинах и негативных последствиях», — рассказала начальник Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Анастасия Аносова.

Организаторы конкурса «Мы за честную Россию без коррупции» 2023-2024 учебного года определили 5 тематических направления для сюжетных линий видеороликов:

«Коррупция: проблемы и последствия»;

«Коррупция как проблема нравственного выбора»;

«Будущее без коррупции»;

«Способы противодействия коррупции глазами молодежи»;

«Противодействие коррупции: история и современность».

Тематическое направление, жанр видеоролика, развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку участникам предстоит определить самостоятельно.

Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по результатам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы.

По итогам конкурса победители и лауреаты будут торжественно награждены дипломами и подарками, а участникам областного этапа вручены благодарственные письма.

Областной конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» проводится ежегодно с 2016 года. В 2016 году школьники писали сочинения, с 2017 года – снимают видеоролики на различные сюжеты.

В 2019 году конкурс стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Организаторами конкурса выступают Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и ГБУДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Центр «Интеллект».