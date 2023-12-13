21 награда Сяськелевской школы искусств

На конкурсе в Москве Сяськелевская детская школа искусств (ДШИ) решила показать все свои таланты, а потому в творческое путешествие отправились воспитанники отделений «Хореографическое творчество», «Искусство театра» и «Вокальное исполнительство». Это была победная тактика!

В общей сложности с XXXII Международного фестиваля-конкурса «Москва верит талантам» учащиеся Сяськелевской ДШИ привезли 21 награду – три золотых, восемь серебряных, пять бронзовых и еще пять специальных призов.

Больше всего наград – десять - завоевали воспитанники отделения «Хореографическое творчество» (преподаватели О.В. Иванова и К.Е. Андреева). Звания лауреата I степени удостоен дуэт Анастасия Петрова и Соня Никитина. Этот дуэт был также отмечен специальным призом «За яркое актёрское воплощение идеи постановщика». Лауреатами II степени с сольными выступлениями стали Соня Никитина, Анастасия Петрова и Елизавета Пахарева, лауреатом III степени – Милана Лёвкина.

Звания лауреата II степени удостоены ученики отделения «Искусство театра» (преподаватели Е.Д. Смирнова, О.А. Смирнова, Н.Г. Кирилина), которые представили жюри спектакль «Из тени веков нам слышны голоса…». Специальный приз «За отличное воплощение образа» вручен Арине Лукашиной.

Класс «Вокальное исполнительство» (преподаватель Д.В. Алгаева) добавил в школьную копилку 8 медалей. Лауреатами I степени стали Иван Грицкевич (с песней «Небо славян») и Дарина Цветкова («Листья»). Дарине также вручен специальный приз «За лучший музыкальный номер». Звания лауреата II степени удостоена София Тянькина («Ария училки»). Лауреаты III степени – Ангелина Левкина («Маленький кораблик»), Лаура Велева («Кино») и Таисия Некрут («Два ангельских крыла»).

Педагогам школы – Д.В. Алгаевой и Н.Г. Кирилиной – вручен специальный приз «За оригинальное оформление вокальных номеров».

Особо хотелось бы выделить специальный приз, который получил коллектив Сяськелевской школы – «За разнообразие представленных жанров на фестивале-конкурсе».

Но не только отличным выступлением и наградами запомнится ребятам поездка в столицу. Перед гала-концертом ребята смогли посетить мастер-классы членов жюри. Один из них – «Контемпорари. Техника и авторская хореография» провел Ильшат Шабаев (хореограф, артист мюзиклов, победитель проектов «Звезда танцпола» на телеканале MTV и «Танцы» на ТНТ). Для театралов и вокалистов был организован мастер-класс «Психофизическая подготовка перед выступлением» от артистки мюзикла «Призрак оперы», ведущего педагога вокального мастерства Натальи Громовой.

А еще ребята смогли побывать на обзорной экскурсии по Москве, изучить достопримечательности ВДНХ и посетить Москвариум - один из крупнейших океанариумов Европы.

Андрей Соколов