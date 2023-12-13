Как защитить свои персональные данные и не попасть на уловки кибермошенников?
Жители Ленинградской области могут принять участие во II Всероссийском цифровом диктанте по персональным данным до 15 декабря на сайте https://poll.alregn.ru/diktant.
Рубрики: Общество
Для прохождения диктанта потребуется авторизация в ЕСИА при помощи своей учетной записи на портале Госуслуги. Диктант состоит из 30 вопросов с вариантами ответа. Время прохождения - 40 минут. Участникам, давшим более 75% правильных ответов, выдается цифровой сертификат об успешном прохождении теста в электронном виде.
Подготовиться к диктанту поможет раздел на сайте, где есть теория и разбор реальных случаев мошенничества с персональными данными.
Задача по обеспечению безопасности цифрового пространства, защите персональных данных граждан, защите от киберугроз поставлена в федеральном проекте «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». Цифровой диктант по персональным данным разработан при поддержке Минцифры России.
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