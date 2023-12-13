Как защитить свои персональные данные и не попасть на уловки кибермошенников?

Для прохождения диктанта потребуется авторизация в ЕСИА при помощи своей учетной записи на портале Госуслуги. Диктант состоит из 30 вопросов с вариантами ответа. Время прохождения - 40 минут. Участникам, давшим более 75% правильных ответов, выдается цифровой сертификат об успешном прохождении теста в электронном виде.

Подготовиться к диктанту поможет раздел на сайте, где есть теория и разбор реальных случаев мошенничества с персональными данными.

Задача по обеспечению безопасности цифрового пространства, защите персональных данных граждан, защите от киберугроз поставлена в федеральном проекте «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». Цифровой диктант по персональным данным разработан при поддержке Минцифры России.