Когда в доме проведут капитальный ремонт?

Как рассказали специалисты Фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов производится в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы. В ней определены перечень видов работ и период планируемого ремонта. Периоды включают три года. Программа не распределяет виды работ по конкретным периодам.

Какой вид работ и в какой конкретно год трёхлетнего плана будет выполнен в конкретном доме, прописывается в Краткосрочном плане реализации программы. Сейчас действует план на 2023-2025 годы.

Региональная программа формируется согласно закону Ленинградской области «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области». Данные в программу и план вносит Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на основании информации, получаемой от муниципальных образований и управляющих организаций о состоянии многоквартирных домов. Обновление (актуализация) программы происходит не реже одного раза в год.

Ознакомиться с Региональной программой капитального ремонта и краткосрочным планом можно на сайте Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области https://gkh.lenobl.ru/ru/deiatelnost/osnovnye-napravleniya/regionalnaya-programma-kapitalnogo-remonta-obshego-imushestva-v-mnogok/regionalnaya-programma-kapitalnogo-remonta/ и в ГИС ЖКХ.