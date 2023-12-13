Подведены итоги конкурса «Конституция и Я»

В соответствии с Положением о конкурсе с 8 ноября по 1 декабря в адрес Общественной палаты Гатчинского района направлялись заявки и видеосюжеты, посвященные основному закону Российской Федерации, отражающие знание закона и личное отношение конкурсантов к Конституции РФ. Всего было подано десять заявок в двух возрастных группах. Многие ролики были сняты творческими коллективами, поэтому количество непосредственных участников конкурса - более 30 человек. Самыми активными участниками стали студенты Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

Идея видео - Конституция РФ глазами молодежи. В сюжетах раскрываются статьи Конституции РФ (образование, медицина, культура), а также история, интересные факты и структура Конституции РФ. Также творческие работы раскрывают тему семьи, как именно государство и наш регион поддерживают семью и семейные ценности. На примере семей самих обучающихся наглядно представлены статьи Конституции о семье.

В первой возрастной группе победила творческая команда Гатчинской школы №7 - Лев Шанько, Никита Иллюшко, Тамерлан Бигаев, Захар Люсов и Василиса Шишкина.

Во второй возрастной группе состязались студенты Гатчинского педагогического колледжа. Перового места удостоены Аниса Гасанова, Валерия Коник, Алина Кудрина, Анна Орехова и Алена Иванова. Второе место заняла София Киселева. Третье место - Анна Князева и Александра Максимова.

Общественная палата Гатчинского района наградила победителей конкурса «Конституция и Я» грамотами и памятными сувенирами.

Лучшие работы студентов и школьников можете увидеть на официальной страничке газеты «Гатчинская правда» в ВКонтакте.

Татьяна Можаева