Выставка «Обыкновенный нацизм» представлена на портале Президентской библиотеки

Электронная экспозиция посвящена истории возникновения украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней. Подлинные архивные документы и фотографии рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны. Львовский погром, карательные операции против мирных граждан, Волынская резня – всё это кровавые преступления украинского нацизма.

После государственного переворота 2014 года власти Украины стали прославлять идеи националистических лидеров, известных своими злодеяниями, активно поощрять деятельность откровенно нацистских организаций и русофобские настроения. Всё это привело к ужасающему расколу в украинском обществе. Выставка на основе материальных свидетельств, фотографий и воспоминаний очевидцев показывает массовые преступления и террор современных неонацистов против жителей Украины в 2014–2022 годах.

Президентская библиотека уделяет большое внимание сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации истории, укреплению духовно-нравственных ценностей.

Многочисленные материалы, посвящённые Великой Отечественной войне, представлены в масштабной коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе». В неё включены официальные документы, фото- и кинохроника, газеты, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, биографий, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные документы, изображения боевых и трудовых наград, памятников и мемориальных комплексов. Коллекция формируется с 2010 года, содержит более 24 тысяч единиц хранения и постоянно пополняется.

На портале Президентской библиотеки также можно ознакомиться с комплексом оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах». В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года организаторами Комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах» выступают Федеральное архивное агентство (Росархив), Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека.

Подготовку Комплекса осуществляют Росархив и федеральные государственные архивы при участии Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Службы внешней разведки РФ, государственных архивов Белоруссии и др.

Комплекс постоянно пополняется, и на данный момент его объем насчитывает более 11 тыс. материалов: карт, схем, периодических печатных изданий, фотографий, кинохроники за период с января 1933 года по ноябрь 1942 года.