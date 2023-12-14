Кто останется без света 15 декабря в Гатчинском районе

с 14.12.2023 с 22:00 до 15.12.2023 до 07:00 (1 раз на 20 минут)

с 15.12.2023 с 22:00 до 16.12.2023 до 07:00 (1 раз на 20 минут)

Пудомягское СП:

Массив Лукаши, СНТ «Комсомолец»,

п. Лукаши,

п. «Морская слобода»,

д. Бор,

СНТ «Волхонское»,

ж/сектр д.28,29,30, частные д.1-27,31,32,

д. Корпикюля, конюшня.

15.12.2023 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская,

гп. Сиверский, Лесхоз.

15.12.2023 с 09:30 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Карстолово.

15.12.2023 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Акколово,

д. Тойворово,

д. Муттолово.

15.12.2023 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

гп. Тайцы,

Массив «Восточный»,

п. Санаторий имени Свердлова,

д. Александровка.

15.12.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино,

д. Вероланцы,

д. Дылицы,

д. Авколево,

АО «Ленвзрывпром».

15.12.2023 с 10:00 до 14:00

г. Гатчина: д/с.