Кто останется без света 15 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
с 14.12.2023 с 22:00 до 15.12.2023 до 07:00 (1 раз на 20 минут)
с 15.12.2023 с 22:00 до 16.12.2023 до 07:00 (1 раз на 20 минут)
Пудомягское СП:
Массив Лукаши, СНТ «Комсомолец»,
п. Лукаши,
п. «Морская слобода»,
д. Бор,
СНТ «Волхонское»,
ж/сектр д.28,29,30, частные д.1-27,31,32,
д. Корпикюля, конюшня.
15.12.2023 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская,
гп. Сиверский, Лесхоз.
15.12.2023 с 09:30 до 18:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово.
15.12.2023 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Муттолово.
15.12.2023 с 09:00 до 16:00
Таицкое ГП:
гп. Тайцы,
Массив «Восточный»,
п. Санаторий имени Свердлова,
д. Александровка.
15.12.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино,
д. Вероланцы,
д. Дылицы,
д. Авколево,
АО «Ленвзрывпром».
15.12.2023 с 10:00 до 14:00
г. Гатчина: д/с.