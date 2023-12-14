Сотрудники ОДК-Сервис обучились основам бережливого производства

Тренинг прошел на «Фабрике процессов» в Бегуницком агротехнологическом техникуме. Среди участников тренинга были представители производственного комплекса «Гатчина» и административно-управленческого центра ОДК-Сервис.

Перед участниками стояла задача в режиме реального времени организовать и оптимизировать производственный процесс по сборке пультов управления регулятора давления газа. За одну «рабочую смену» им было необходимо собрать и передать «заказчику» 10 изделий надлежащего качества. При этом каждый выполнял определенную роль в производственном процессе.

В учебную группу входили: начальник производства, менеджер по улучшениям, менеджер по труду, операторы, оператор ОТК и логист. После каждой трудовой смены они проводили анализ работы, выявляли причины брака и временных потерь, определяли способы их сокращения.

По итогам трех «рабочих смен» сотрудники ОДК-Сервис успешно справились с задачей и «заработали прибыль» для компании.

«Несмотря на то, что мы давно применяем принципы бережливого производства у себя на предприятии, тренинг позволил взглянуть на процесс по-новому, увидеть моменты, на которые стоит обратить внимание. Уверена, что этот опыт будет полезен всем участникам обучения. На тренинге мы получили практический опыт применения инструментов бережливого производства и наглядно убедились в степени их влияния на показатели эффективности», - поделилась Альбина Ляметова, инженер отдела развития производственной системы, участник тренинга.

В 2023 году сотрудники ОДК-Сервис дважды побывали на «Фабрике процессов». Первый тренинг для представителей предприятия прошел в июне.





Вера Кожевникова