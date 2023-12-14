Сотрудники ОДК-Сервис обучились основам бережливого производства
Сотрудники гатчинского предприятия ОДК-Сервис (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) посетили тренинг «Основы бережливого производства». Организатором обучения выступил Региональный центр компетенций Ленинградской области, который курирует в регионе национальный проект «Производительность труда».
Тренинг прошел на «Фабрике процессов» в Бегуницком агротехнологическом техникуме. Среди участников тренинга были представители производственного комплекса «Гатчина» и административно-управленческого центра ОДК-Сервис.
Перед участниками стояла задача в режиме реального времени организовать и оптимизировать производственный процесс по сборке пультов управления регулятора давления газа. За одну «рабочую смену» им было необходимо собрать и передать «заказчику» 10 изделий надлежащего качества. При этом каждый выполнял определенную роль в производственном процессе.
В учебную группу входили: начальник производства, менеджер по улучшениям, менеджер по труду, операторы, оператор ОТК и логист. После каждой трудовой смены они проводили анализ работы, выявляли причины брака и временных потерь, определяли способы их сокращения.
По итогам трех «рабочих смен» сотрудники ОДК-Сервис успешно справились с задачей и «заработали прибыль» для компании.
«Несмотря на то, что мы давно применяем принципы бережливого производства у себя на предприятии, тренинг позволил взглянуть на процесс по-новому, увидеть моменты, на которые стоит обратить внимание. Уверена, что этот опыт будет полезен всем участникам обучения. На тренинге мы получили практический опыт применения инструментов бережливого производства и наглядно убедились в степени их влияния на показатели эффективности», - поделилась Альбина Ляметова, инженер отдела развития производственной системы, участник тренинга.
В 2023 году сотрудники ОДК-Сервис дважды побывали на «Фабрике процессов». Первый тренинг для представителей предприятия прошел в июне.
Вера Кожевникова