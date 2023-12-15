10 деревень и поселков Ленобласти подключили к 4G в этом году

«В Ленинградской области последовательно проводятся работы по устранению цифрового неравенства. В 2023 году в 10 сёлах и деревнях построены вышки связи 4G. Качественной мобильной связью и интернетом обеспечено порядка 1500 жителей малых населенных пунктов», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

6 из 10 объектов мобильной связи запустили в начале декабря в населенных пунктах: п. Великое Выборгского района, д. Кипрушино Попорожского района, д. Новые Низковицы Гатчинского района, д. Дуброво Тихвинского района, п. Утишье Бокситогорского района и п. Могилево Киришского района.

В марте-октябре этого года базовые станции были запущены в п. Неппово Кингисеппского района, в п. Отрадное Выборгского района, посёлке Царицыно Озеро Тихвинского района, п. Журавлево Бокситогорского района.

Проект по устранению цифрового неравенства реализует Минцифры России в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», в Ленинградской области – при активном содействии Комитета цифрового развития региона.

Масштаб проекта позволит до конца 2030 года на территории Ленинградской области установить базовые станции в 110 населённых пунктах, что позволит повысить долю жителей, которым доступен высокоскоростной доступ к Интернет, до 99,5 %.