Ленинградцы подают коммунальные заявки через «Госуслуги Дом»

«Ленинградцы все активнее используют мобильное приложение «Госуслуги Дом». Оно позволяет быстро и в любое удобное время решить все вопросы управления и содержания квартиры. Важно, что коммунальные и жилищные услуги здесь можно оплатить без комиссии. Все больше управляющих компаний активизируют свою работу в приложении, чтобы оно становилось удобным и востребованным у всех жителей», ― рассказала зампред Госжилнадзора Ленинградской области Оксана Авляханова.

Подать заявку в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом» можно:

- нажав на кнопку «Подать заявку» в блоке управляющей организации на главной странице

- нажав на кнопку «Новая заявка» на экране заявка.

На экране создания заявки отображается текст помощника, для создания заявки нужно ответить на его вопросы, добавить описание проблемы и приложить фото, если оно есть. Ваша заявка будет обработана или управляющей организацией (если связана с объектом недвижимости), или технической поддержкой (если связана с работой мобильного приложения).

В разделе «Заявки» доступен просмотр списка обращений их статуса выполнения. Отображаются дата создания, тема, номер, статус выполнения заявки. Можно оценить выполненную работу, направить повторное заявление или жалобу на возникшую ситуацию/бездействие УК в Госжилнадзор.