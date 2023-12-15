Ленинградцы подают коммунальные заявки через «Госуслуги Дом»
Оплатить счета без комиссии, внести показания счетчиков, проверить работу своей УК: возможностями мобильного приложения Минстроя РФ пользуются уже больше 30 тысяч жителей региона.
«Ленинградцы все активнее используют мобильное приложение «Госуслуги Дом». Оно позволяет быстро и в любое удобное время решить все вопросы управления и содержания квартиры. Важно, что коммунальные и жилищные услуги здесь можно оплатить без комиссии. Все больше управляющих компаний активизируют свою работу в приложении, чтобы оно становилось удобным и востребованным у всех жителей», ― рассказала зампред Госжилнадзора Ленинградской области Оксана Авляханова.
Подать заявку в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом» можно:
- нажав на кнопку «Подать заявку» в блоке управляющей организации на главной странице
- нажав на кнопку «Новая заявка» на экране заявка.
На экране создания заявки отображается текст помощника, для создания заявки нужно ответить на его вопросы, добавить описание проблемы и приложить фото, если оно есть. Ваша заявка будет обработана или управляющей организацией (если связана с объектом недвижимости), или технической поддержкой (если связана с работой мобильного приложения).
В разделе «Заявки» доступен просмотр списка обращений их статуса выполнения. Отображаются дата создания, тема, номер, статус выполнения заявки. Можно оценить выполненную работу, направить повторное заявление или жалобу на возникшую ситуацию/бездействие УК в Госжилнадзор.