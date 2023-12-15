Новогодняя ярмарка гатчинских производителей
Приглашаем гатчинцев на захватывающую новогоднюю ярмарку в торговом комплексе на Пушкинском шоссе, 15!
Рубрики: Бизнес
С 23 декабря по 7 января мы открываем двери ярмарки, где вы сможете приобрести уникальные товары от гатчинских производителей, созданные с любовью своими руками. А также ждем вас за выгодными предложениями на сувенирную продукцию.
Мы находимся на 3 этаже торгового комплекса, справа от любимого всеми гатчинцами фудкорта. Погрузитесь в атмосферу волшебства и находок на нашей уютной ярмарке, не упустите шанс сделать свои праздники неповторимыми. Ждем вас на ярмарке!
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