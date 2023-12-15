Новогодняя ярмарка гатчинских производителей

С 23 декабря по 7 января мы открываем двери ярмарки, где вы сможете приобрести уникальные товары от гатчинских производителей, созданные с любовью своими руками. А также ждем вас за выгодными предложениями на сувенирную продукцию.

Мы находимся на 3 этаже торгового комплекса, справа от любимого всеми гатчинцами фудкорта. Погрузитесь в атмосферу волшебства и находок на нашей уютной ярмарке, не упустите шанс сделать свои праздники неповторимыми. Ждем вас на ярмарке!