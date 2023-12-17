Кто останется без света 18 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
18.12.2023 11:00-17:00
Пудостьское поселение
п. Терволово
18.12.2023 10:00-17:00
Веревское поселение
д. Малое Верево, ул. Кутышева, Совхозная, Киевское шоссе, ЭЛТЭТЭ, ФКБИ
18.12.2023 09:30-18:00
Кобринское поселение
п. Высокоключевой
18.12.2023 10:00-15:00
Сусанинское поселение
п. Сусанино
18.12.23 09.00–18.00
Елизаветинское поселение
Елизаветино, ул. Алексеевская
18.12.23 09.00–17.00
Сяськелевское поселение
д Сяськелево, ул. Шоферская
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