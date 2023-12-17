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Кто останется без света 18 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

18.12.2023 11:00-17:00 

Пудостьское поселение

п. Терволово       

 

18.12.2023 10:00-17:00

Веревское поселение

д. Малое Верево, ул. Кутышева, Совхозная, Киевское шоссе, ЭЛТЭТЭ, ФКБИ 

 

18.12.2023 09:30-18:00

Кобринское поселение

п. Высокоключевой     

 

18.12.2023 10:00-15:00

Сусанинское поселение

п. Сусанино

 

18.12.23 09.00–18.00

Елизаветинское поселение

Елизаветино, ул. Алексеевская        

 

18.12.23 09.00–17.00

Сяськелевское поселение      

д Сяськелево, ул. Шоферская