Кто останется без света 19 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
19.12.23 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, ул. Шоферская.
19.12.23 с 09:30 до 18:30
Кобринское СП:
п. Карташевская.
19.12.23 с 09:00 до 16:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы часть,
Массив Восточный,
п. Санаторий имени Свердлова,
д. Александровка.
19.12.23 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Горки.
19.12.23 с 11:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
19.12.23 с 11:00 до 14:00
Пудомягское СП:
Массив Ижора.
19.12.23 с 06:00 до 18:00 (2 раза по 20 минут)
Сусанинское СП:
п. Кобралово ( СПК «Кобраловский» скотный двор № 11, АОЗТ «Кобралово», Газпром Трансгаз СПБ).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.