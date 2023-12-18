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Кто останется без света 19 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

19.12.23 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, ул. Шоферская.

 

19.12.23 с 09:30 до 18:30

Кобринское СП:

п. Карташевская. 

 

19.12.23 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы часть,

Массив Восточный,

п. Санаторий имени Свердлова,

д. Александровка.

 

19.12.23 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Горки.

 

19.12.23 с 11:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

19.12.23 с 11:00 до 14:00

Пудомягское СП:

Массив Ижора.    

 

19.12.23 с 06:00 до 18:00 (2 раза по 20 минут)

Сусанинское СП:

п. Кобралово ( СПК «Кобраловский» скотный двор № 11, АОЗТ «Кобралово», Газпром Трансгаз СПБ).

 