Стенд Ленобласти на ВДНХ посетил глава Правительства России

На стенде главе правительства России и его коллегам ― участникам заседания Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств рассказали о достижениях региона, и в, частности, о новых промышленных кооперационных цепочках, которые предприятия Ленинградской области наладили с партнерами из стран СНГ.

Ленинградская область – это один из крупнейших регионов Северо-Запада по объему инвестиций, а также один из важнейших промышленных центров России. Товары отсюда экспортируются в 135 стран.

На данный момент многие областные предприятия наладили промышленные кооперационные цепочки со странами СНГ как по поставкам продукции, так и по совместному производству.

Так, Волховский филиал АО «Апатит» в 2023 году начал производить минеральные удобрения. Объем инвестиций в проект составил порядка более 34 млрд рублей. Для этого создана технологическая схема с несколькими стадиями очистки, что позволяет получать не только качественный, но и экологичный продукт. В 2023 году объемы поставок удобрений составили более 20 тыс. т. Закупку уникального продукта ведут Казахстан, Узбекистан, Киргизия.