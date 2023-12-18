Заявочная кампания конкурса «Это у нас семейное» завершается 18 декабря

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нем зарегистрировались более 550 тысяч человек, а это свыше 97 тысяч семейных команд. После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. Он стартовал 25 октября и продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь».

Уже тысячи семей по всей стране приступили к заданиям дистанционного этапа. Их совместное выполнение позволит семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

В рамках дистанционного этапа проходит Марафон заданий. Участвуя в нем, конкурсанты смогут получать не только баллы за участие в дистанционном этапе проекта «Это у нас семейное», но и дополнительные призы за оперативность выполнения заданий. Каждая неделя Марафона посвящена одному из заданий: неделю с 11 по 17 декабря участникам предлагается посвятить выполнению конкурсного испытания «Готовим вместе», а с 18 по 24 декабря – «Песня трех поколений». Марафон заданий продлится до окончания дистанционного этапа. Следить за ним можно в социальных сетях проекта.

Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса. По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное». 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

«Заявочная кампания конкурса заканчивается, но самое интересное только начинается. Впереди новогодние праздники, а это отличное время провести еще больше времени с семьей в теплой уютной атмосфере. В любом из заданий конкурса «Это у нас семейное» каждый член семьи, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное. Возможно, родственники даже взглянут друг на друга по-новому – узнают о вокальных данных бабушки или о кулинарных способностях папы. И несмотря на то, что в конкурсе много призов – 300 больших семейных путешествий, 30 сертификатов на 5 миллионов рублей, подарки от членов Наблюдательного совета и партнеров конкурса – самым главным подарком для всех участников станут время и любовь, подаренные друг другу во время выполнения наших творческих заданий», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

На участие в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировалось уже более 550 000 человек, а это свыше 97 тысяч семейных команд из всех 89 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов, а также из Уральского и Северо-Западного федеральных округов подали заявки по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (8,7%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,3%), Республика Башкортостан (2,9%), Самарская область (2,6%), Нижегородская область (2,3%), Челябинская и Иркутская области (по 2,2%).

В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют представители 79 стран, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (215), Беларуси (125), Киргизии (107), Таджикистана (105), Молдовы (102), Украины (54) и Германии (52).

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

#СемейнаяЛенобласть