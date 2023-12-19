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Где отключат свет 20 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

20.12.2023 с 01:00 до 05:00

Веревское поселение:

д. Вайя,

д. Малое Верево.

 

20.12.2023 с 01:00 до 05:00

г. Гатчина:

г. Гатчина Красносельское шоссе,  ТЦ «Окей»,  ТЦ «Элемент»,  АЗС «Роснефть»,  АЗС «Газпромнефть», ГК «Лада».

 

20.12.2023 с 10:00 до 17:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская,

гп. Сиверский, «Лесхоз».

 

20.12.23 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д. Акколово,

д. Тойворово,

д. Муттолово.

 

20.12.23 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Вероланцы,

д. Дылицы,

АО «Взрывпром»,

д. Авколево,

п. Елизаветино: Дылицкое шоссе, Волосовское шоссе, ул. Парковая, ПТУ, администрация селького поселения, Вохоновское ш., Еленинская, Б. Советская, М. Советская, ул. Басова, ул. Вокзальная, ул. Горная, ул. Новая, ул. Заводская, ул. Александровская, 1 и 2 Советский пер., Безымянный пер. 

20.12.2023 с 09:00 до 16:00

Таицкое поселение:

п. Тайцы,

Массив Восточный,

п. Санаторий имени Свердлова

д. Александровка.

 