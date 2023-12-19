Где отключат свет 20 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
20.12.2023 с 01:00 до 05:00
Веревское поселение:
д. Вайя,
д. Малое Верево.
20.12.2023 с 01:00 до 05:00
г. Гатчина:
г. Гатчина Красносельское шоссе, ТЦ «Окей», ТЦ «Элемент», АЗС «Роснефть», АЗС «Газпромнефть», ГК «Лада».
20.12.2023 с 10:00 до 17:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская,
гп. Сиверский, «Лесхоз».
20.12.23 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Муттолово.
20.12.23 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Вероланцы,
д. Дылицы,
АО «Взрывпром»,
д. Авколево,
п. Елизаветино: Дылицкое шоссе, Волосовское шоссе, ул. Парковая, ПТУ, администрация селького поселения, Вохоновское ш., Еленинская, Б. Советская, М. Советская, ул. Басова, ул. Вокзальная, ул. Горная, ул. Новая, ул. Заводская, ул. Александровская, 1 и 2 Советский пер., Безымянный пер.
20.12.2023 с 09:00 до 16:00
Таицкое поселение:
п. Тайцы,
Массив Восточный,
п. Санаторий имени Свердлова
д. Александровка.