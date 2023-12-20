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Где отключат свет 21 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 21 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

21.12.23 09:30 -18:00

Кобринское СП

п. Высокоключевой

 

Вырицкое ГП

21.12.23 10:00-17:00

д. Горки

 

Пудостьское СП

21.12.23 10:00-18:00

М-в Черново

д. Черново.

д. Пеньково

д. Хиндикалово

тер. СНТ Лесное

д. Педлино

 

Новосветское СП

21.12.23 09:00-18:00

Новый Свет, промзона