Где отключат свет 21 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 21 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
21.12.23 09:30 -18:00
Кобринское СП
п. Высокоключевой
Вырицкое ГП
21.12.23 10:00-17:00
д. Горки
Пудостьское СП
21.12.23 10:00-18:00
М-в Черново
д. Черново.
д. Пеньково
д. Хиндикалово
тер. СНТ Лесное
д. Педлино
Новосветское СП
21.12.23 09:00-18:00
Новый Свет, промзона
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