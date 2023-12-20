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Подписан закон об отмене банковских комиссий при внесении квартплаты

Закон об отмене банковских комиссий при внесении квартплаты подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Рубрики:  ЖКХ

Введен запрет на взимание комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг для лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий будет установлен правительством. Минстрой оперативно проработает всю необходимую нормативную базу и подзаконные акты, чтобы реализовать положения закона, сказал глава ведомства Ирек Файзуллин. В число этих категорий уже точно войдут пенсионеры, об этом упомянул Путин на недавней "Прямой линии".

"Коммунальные платежи - обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия - ощутима, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей".

Некоторые банки устанавливают минимальный размер комиссии, и это накладно для граждан при оплате услуг по отдельным квитанциям.

До сих пор банки сами регулировали вопрос взимания комиссий. Одни брали их и иногда устанавливали размер минимального платежа (допустим, не менее 50 руб.), при оплате услуг по отдельным квитанциям это становилось еще накладнее для граждан. Другие банки и сейчас не берут комиссии, рассчитывая, что это привлекает клиентов.

Напомним, сейчас льготы по оплате коммунальных услуг имеет полтора десятка категорий граждан. Среди них - инвалиды 1, 2 и 3 групп, ветераны боевых действий, "чернобыльцы", Герои СССР и РФ и др. Регионы также, на свое усмотрение, могут давать льготы по квартплате ветеранам труда, многодетным семьям, пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и пр. Кроме того, семьи с небольшими доходами могут получать субсидии на оплату ЖКУ - если расходы на квартплату превышают 22% от дохода семьи (в некоторых регионах "порог" ниже). Кто из них будет освобожден от комиссий - правительство определит чуть позже.

Законопроект рассматривался почти четыре года, первоначально предполагалось в принципе отменить банковские комиссии при оплате ЖКУ для всех граждан. Однако возник вопрос - за чей счет будут все же оплачиваться услуги по приему и проведению платежей - банков, коммунальных организаций или как-то еще. И банки, и коммунальщики настаивали, что это должны оплачивать не они. В итоге закон был принят в компромиссном варианте - комиссии отменяются только для льготников. Также комиссии останутся при оплате ЖКУ через почтовые отделения, запрещены они для банков и платежных агентов.

Закон вступает в силу с июля 2024 года.

Сейчас у экспертов отрасли остаются лишь вопросы по практическому применению закона - как банки будут определять, нужно ли взимать комиссию с конкретного клиента. Это решение приведет к серьезным издержкам по определению банком того, является плательщик льготником или нет, считает профессор Высшей школы экономики Сергей Сиваев. Непонятно, как будет определяться, нужно ли взимать комиссию, при онлайн-оплате ЖКУ или при оплате через платежные терминалы, отмечает независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Архангельский. Банки же, по его мнению, будут искать возможность получить недополученные доходы за счет других потребителей.


"Российская газета" https://rg.ru/2023/12/19/lgotnye-usloviia.html

Фото Александра Королькова/РГ