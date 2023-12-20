Жителей Ленобласти приглашают принять участие в Национальной премии «Россия – страна возможностей»

К участию приглашаются жители Ленинградской области старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны и являются примером для других.

Ленинградцы ежегодно становятся призерами проекта, так в 2023 году Алина Рыкова из Гатчины стала победителем проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ленинградские студентки Диана Лазебная и Людмила Сандецкая стали победителями Всероссийского студенческого форума «Твой ход - 2023» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и выиграли поездку «Больше, чем путешествие» от Росмолодёжи.

Рассказать свою историю и стать номинантом можно до 19 января 2024 года включительно. Регистрация на участие в премии — на сайте premia.rsv.ru

Премия организована президентской платформой «Россия – страна возможностей» и призвана выявить и поддержать тех жителей Российской Федерации, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни.

Победителей выберут в нескольких номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Определение победителей состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение по профилю в Мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.