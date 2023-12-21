Юлия Барановская: «Хочу стать многодетной бабушкой и прабабушкой!»

- Мне очень приятно выступать на родной для меня земле – в Ленинградской области, - сказала Юлия Барановская, приветствуя гатчинскую молодежь. - Знаю, что молодежи врать нельзя, и только честный разговор может заинтересовать аудиторию. Поэтому, заверяю вас, говорить буду только честно и откровенно.

Целый час популярная телеведущая и многодетная мама Юлия Барановская делилась секретами своего успеха, отвечая на вопросы ведущего, что для нее значит быть женщиной, быть мамой, быть человеком», как идет работа по проектам «Женщины Донбасса» и «Люди Донбасса», а потом еще почти час отвечала на вопросы студентов о том, как отдыхает, о чем мечтает.

- Сейчас, зачастую, женщина не только жена, мама и хозяйка, но и отличный специалист, доброволец, общественник? Это веяние времени или так было всегда?

- Я думаю, так было всегда. Только время стало другое. Я помню свою бабушку: она в своей жизни тоже выполняла очень много функций. Мне кажется, что русские женщины всегда были такими, и такими останутся. Просто у нас возможностей стало гораздо больше, если сравнить даже с тем, что было 30-50 лет назад. А еще появилось больше обязанностей.

- Что вы считаете своим самым главным достижением?

- Для меня, безусловно, самое главное достижение – это то, что я мама. Может быть очень много успешных проектов, выступлений, но мое самое главное достижение – трое моих детей. И надеюсь, искренне говорю, на этом я не остановлюсь!

- Как совмещать карьеру и материнство?

- Дети – это прекрасно, работать – это прекрасно, но нужно, чтобы это было вместе. Никогда ничего не нужно откладывать. Абсолютно все можно делать параллельно, одновременно.

- Как меняется в обществе отношение к материнству?

- Это сложный для меня вопрос, потому что придется вернуться в детство. Я из многодетной семьи. Родилась в Ленинграде. Раньше, к сожалению, отношение к многодетным семьям было не однозначное. Считалось, если многодетный – значит, неблагополучный. И когда я была маленькая, мы жили действительно тяжело.

С каждым годом отношение к многодетным семьям меняется. Сейчас это две совершенно разные картинки. Когда мы поняли, что у нас будет третий ребенок, друзья спросили: «А вы не боитесь? Столько детей!». А теперь у всех, кто задавал мне этот вопрос, по пятеро детей.

Огромную поддержку оказывает государство: начиная с материнского капитала и завершая различными выплатами и льготами. И если все это собрать, поддержка действительно существенная. А еще проходят красивые мероприятия, в том числе в Кремле, где чествуют многодетные семьи. Это всегда очень торжественно и приятно.

- Что самое главное в воспитании детей?

- Я искренне считаю, самое главное – любовь мамы. И еще: воспитать ребенка можно, только воспитывая самого себя. Если тебе что-то не нравится в ребенке – подойди к зеркалу, и очень быстро найдешь ответ, что не так с твоим ребенком. Это все в тебе. Только врать себе не нужно, посмотри на себя честно и воспитай сначала себя.

- О чем вы мечтаете для себя и для своих детей?

- Я очень хочу, чтобы мои дети выросли настоящими людьми, и чтобы с уважением относились к людям, принимали их такими, какие они есть. Не нравится человек – развернись и не общайся. Выбирай тех, с кем тебе интересно, с кем в одном направлении идти.

Хотела бы, чтобы мои дети гордились своей страной, тем местом, в котором они выросли. Это их корни, это наш общий культурный код.

Хотелось бы, чтобы они каждый год, каждый месяц, пытались сделать что-то лучше в нашей стране. И чтобы это было их желание.

В этом я пытаюсь быть для них примером.

А еще у меня есть мечта – я вижу длинный стол, который стоит на очень красивой лужайке, а за ним я и много-много детей – моих внуков и правнуков. Хочу стать многодетной бабушкой и прабабушкой!

…После откровенного разговора абсолютно все желающие, а таковых оказался весь зал, сфотографировались с Юлией Барановской. Молодежь была в восторге.

Мероприятие стали частью образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» и проводились Российским обществом «Знание» при поддержке региональных властей. Всего в рамках акции запланировано более 1500 встреч с экспертами и лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России.

Татьяна Можаева