Юнармейцы из Гатчины побывали на экскурсии в пожарной части

Чрезвычайные ситуации возникают не так уж редко: лесной пожар — яркий тому пример. Взрывы в жилых домах, неполадки в работе трубопровода, возгорания на промышленных объектах, выбросы химических и радиоактивных веществ — все это чрезвычайные ситуации, потенциально угрожающие здоровью и жизни людей.

Про важность и ответственность профессии спасателя, рассказали сотрудники государственного пожарного надзора и 43 пожарно-спасательной части Гатчинского района, пришедшим в гости отряду Юнармии.

Для ребят провели экскурсию по пожарной части, показали машины и оборудование с помощью которого спасатели ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, тушат пожары, спасают людей. Юнармейцам удалось примерить боевую одежду и снаряжение пожарных. Про важность профилактических и надзорных мероприятий рассказала старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Светлана Коробова. Она напомнила правила пожарной безопасности и рассказала, как не омрачить наступающие праздники и каникулы, вручила памятки.

Главной задачей сотрудников всех подразделений является спасение жизни людей. Отвага, смелость и честь – это качества, без которых сложно представить хорошую работу огнеборцев и спасателей, инспекторов госпожнадзора и водолазов, связистов и диспетчеров.