Юные реставраторы получат «Билет в будущее» в Рождествено

До конца декабря Центр посетят организованные группы школьников в сопровождении педагогов, участвующих в проекте.

«Проводя профориентационные экскурсии для школьников Ленинградской области, мы читаем теплые и трогательные отзывы, наполненные словами благодарности от школьников и педагогов. Ребята отмечают интерес к предметам искусства, к посещению выставок, семинаров, круглых столов, интересуются профильными учебными заведениями среднего и высшего образования. Это важно для нас, ведь сохранение культурного наследия через погружение в профессию реставратора и есть наш вклад в выбор профессионального пути подрастающего поколения», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Целью профориентационного проекта «Билет в будущее» является формирование у школьников осознанного подхода к выбору профессии и своей профессиональной траектории. Сотрудники Центра доступно и увлекательно рассказывают ребятам о профессии реставратора, личных и профессиональных качествах, которые можно в себе развить и воспитать, науке и инновационных технологиях, которые стремительно развиваются в нашей стране.

Реставраторы стараются вдохновить ребят на получение новых знаний, ответить на все интересующие вопросы, стать проводниками в удивительный мир реставрации и сохранения культурного наследия.

Опыт этого года в проведении экскурсии областной Центр сможет применить в следующем проекте по профориентации в 2024 году.