Ленобласть поддерживает семьи
Ежемесячная выплата для содержания ребенка, находящегося под опекой и попечительством, вырастет в новом 2024 году. Соответствующий областной закон подписан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
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В новой редакции закона «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» с 1 января размер выплаты устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в Ленинградской области — 15 739 рублей.
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