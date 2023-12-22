Встреча к Дню Спасателя

Как себя вести при пожарах самим и как помочь другим детям лучше всего смогут объяснить специалисты пожарных подразделений. Практика показывает, что общение с детьми напрямую является более результативным, так как школьники лучше усваивают информацию, основанную на личном примере. Для этого в пожарных частях федеральной противопожарной службы МЧС России проводятся дни «открытых дверей». Одна из таких встреч состоялась 20 декабря в приуроченная ко Дню Спасателя. В гости к пожарным пришли учащиеся Веревской школы.

В пожарной части ребятам провели экскурсию. Показали комнату психологической разгрузки, дежурную диспетчерскую службу и учебные классы, которые очень удивили школьников ведь в их представлении пожарные – это «супер-люди», которые только тушат и спасают, а учиться им совсем не обязательно. Дети задавали много вопросов об истории пожарной охраны, о профессиональной деятельности. Зрелищное действие произошло в боксах для техники. Ребятам показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь, разрешили свернуть и развернуть рукава. Даже девочкам было интересно примерить пожарную каску. Перед зданием экскурсантов «ожидала» спецтехника. Особого внимания удостоилась 50-метровая пожарная автолестница. В заключение экскурсии старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района рассказал ребятам о том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.

Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у сотрудников пожарной части. Встреча прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить трудовые будни пожарных. Школьники также почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается спасением людей.