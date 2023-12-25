Благодарность ― бойцам и докторам

Глава региона поблагодарил за мастерство военных медиков и вместе с ними принял участие в торжественном открытии в стенах ВМА бюста Александру Бородину — выдающемуся медику, химику и композитору «могучей кучки».

«Трудно представить, какая огромная ответственность лежит на плечах медиков Военно-медицинской Академии. Вы спасаете ребятам жизнь, возвращаете им надежду и каждый день вместе с нами со всеми приближаете Победу», — сказал Александр Дрозденко.

В торжественном открытии бюста Александру Бородину также приняли участие начальник Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова, генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков и председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

В 1862 году великий русский композитор, участник «могучей кучки» Александр Бородин принял должность профессора химии в Медико-хирургической академии, предшественнице нынешней ВМА им. С.М. Кирова.