Где отключат свет 26 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 26 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
26.12.23 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Вытти
д. Большое Ондрово
26.12.23 с 09:00 до 18:00
Сяськелево часть, свиноферма
с/х Пламя
Елизаветинское СП
26.12.2023 10:00-18:00
д. Березнево
Кобринское СП
26.12.2023 09:30 -18:00
п. Высокоключевой
Пудостьское СП
26.12.2023 09:00 -18:00
д. Кямяря
д. Оровка
д. Мыза-Ивановка
26.12.2023 11:00-17:00
д. Кемпелево
27.12.23 10:00-18:00
п. Терволово часть.
Веревское СП
26.12.2023 09:00 -18:00
д. Пегелево
п. Торфопредприятие
Таицкое ГП
26.12.2023 10:00-17:00
д. Б. Ивановка
д. М. Ивановка
д. Старицы
Пудомягское СП
26.12.23 с 08.00-17.20
д. Репполово
Б. Сергелево,
Д. Монделево
На время переключений с 22.00 25.12.23 до 07.00 26.12.23
И с 22.00 26.12.23 до 07.00 27.12.23
д. Монделево
КП «Гатчина Вилладж-2»
д. Антелево
д. Покровская,
Амбулатория,
д. Марьино,
КП Павловские дачи,
КП Павловский посад
КП «Графская Славянка»
Сад-во «Славяночка»
Сусанинское СП
26.12.23 08: 00-17:20
п. Кобралово часть.
«Урожай»-1,
«Урожай»-2
На время оперативных переключений
с 27.12.23 с 20.00 до 28.12.23 до 08.00
п. Кобралово часть.
сад-во «Березовая роща»
«Урожай»-1,
«Урожай»-2