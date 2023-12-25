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Где отключат свет 26 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 26 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

26.12.23 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Вытти

д. Большое Ондрово     

26.12.23 с 09:00 до 18:00

Сяськелево часть, свиноферма

с/х Пламя

 

Елизаветинское СП

26.12.2023   10:00-18:00

д. Березнево         

 

Кобринское СП

26.12.2023   09:30 -18:00

п. Высокоключевой                

 

Пудостьское СП

26.12.2023   09:00 -18:00

д. Кямяря

д. Оровка

д. Мыза-Ивановка

26.12.2023   11:00-17:00

д. Кемпелево

27.12.23 10:00-18:00

п. Терволово часть.

 

Веревское СП

26.12.2023   09:00 -18:00

д. Пегелево

п. Торфопредприятие

 

Таицкое ГП

26.12.2023 10:00-17:00

д. Б. Ивановка

д. М. Ивановка

д. Старицы

 

Пудомягское СП

26.12.23 с 08.00-17.20

д. Репполово

Б. Сергелево,

Д. Монделево

На время переключений с 22.00 25.12.23 до 07.00 26.12.23

И с 22.00 26.12.23 до 07.00 27.12.23

д. Монделево

КП «Гатчина Вилладж-2»

д. Антелево

д. Покровская,

Амбулатория,

д. Марьино,

КП Павловские дачи,

КП Павловский посад 

КП «Графская Славянка»

Сад-во «Славяночка»

 

Сусанинское СП

26.12.23 08: 00-17:20

п. Кобралово часть.

«Урожай»-1,

«Урожай»-2

На время оперативных переключений

с 27.12.23 с 20.00 до 28.12.23 до 08.00

п. Кобралово часть.

сад-во «Березовая роща»

«Урожай»-1,

«Урожай»-2

 