Ирина Запащикова: «Главное – не замыкаться в себе»

Сегодня в Гатчинском районе проживает более 15 тысяч людей с инвалидностью, из них около трех тысяч людей трудоспособного возраста и более 620 детей. Все они получают меры социальной поддержки и социальные услуги в соответствии с действующим законодательством.

Гатчинское отделение ВОИ продолжает работу по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями: ведет просветительскую и консультативную деятельность, активно развивает культурно-досуговую, воспитательную и физкультурно-оздоровительную работу.

Как отмечает руководитель Гатчинского ВОИ Ирина Запащикова, главная задача организации - помочь людям с инвалидностью социально адаптироваться. Этому способствует активное участие в самых разных мероприятиях, которые организует это общество.

События юбилейного года

В юбилейный год в Гатчинском ВОИ проходило много интересных событий, как, впрочем, и всегда.

- В этом году мы получили субсидию от Гатчинской администрации на социальный проект «Знакомство с историей, культурой и традициями Ленинградской земли», - рассказала Ирина Запащикова. - В рамках проекта люди с ограниченными возможностями принимали участие в экскурсионных поездках по памятным местам и музеям Ленинградской области. Мы посетили этнографический парк «Богословка», Ижорский музей деревни Вистино, Центр изучения и сохранения русской старины в деревне Лампово, Этнографический музей в Санкт-Петербурге. В рамках проекта также проходили концерты с участием народного хора русской песни Гатчинского отделения Всероссийского общества слепых.

Как говорит Ирина Владимировна, для людей с ограниченными возможностями очень важны такие мероприятия.

- Многие люди с инвалидностью не могут выходить из дома самостоятельно, и такие мероприятия помогают им хоть как-то увидеть мир, - отмечает она. - Туристические поездки подталкивают людей к развитию. Они видят красоту и хотят ее видеть все больше и больше. Многие после таких путешествий начинают интересоваться, читать, искать информацию.

Жизнь в движении

Команда гатчинского ВОИ участвует в спортивных соревнованиях самого разного уровня, не упуская ни одной возможности, чтобы проявить свою активность.

Вот уже несколько лет подряд гатчинская организация ВОИ, совместно с районным комитетом по спорту и молодёжной политике, разрабатывает спортивные проекты, которые выигрывают субсидии от администрации Гатчинского района. Последний из таких проектов - «Проведение туристических слетов для людей с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках проекта спортивная команда ВОИ в июне 2023 года провела туристический слёт в посёлке Орлино. А в августе члены организации повторили этот опыт уже на побережье Финского залива, в посёлке Большая Ижора, где проверяли свои возможности по выживанию в природных условиях.

Как говорит Ирина Запащикова, к сожалению, такие проекты доступны лишь небольшому количеству людей с инвалидностью.

- Ребята хотят заниматься чаще, - отмечает она. - Хотелось бы, чтобы у нас проводилось больше городских соревнований для людей с ограниченными возможностями. Также очень не хватает специальных секций для взрослых инвалидов.

Вопросы круглого стола

В декабре в Гатчине администрация провела традиционный круглый стол, на котором обсуждались вопросы и проблемы людей с инвалидностью. В частности, говорили о развитии доступной среды для людей с ограниченными возможностями в городе и районе. Как отмечает Ирина Запащикова, за доступную среду в последние годы взялись основательно. В Ленинградской области создана организация по сертификации и паспортизации объектов социальной инфраструктуры, в которую руководитель гатчинского ВОИ входит как эксперт.

Администрации городских и сельских поселений проводят мероприятия по созданию доступной среды жизнедеятельности. Разрабатываются паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, устанавливаются кнопки вызова, поручни и пандусы, наносится контрастное и тактильное выделение верхней и нижней ступеней лестницы наружного входа, устанавливаются тактильные и визуальные таблички с применением шрифта Брайля на дверях и воротах учреждений.

Что болит у инвалида

Едва ли не самым больным вопросом для людей с инвалидностью остаётся медицинское обслуживание. Проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, общие для всех нас. Вот только здоровым людям решать их гораздо легче по понятным причинам.

Как говорит Ирина Запащикова, главная проблема — попасть на приём к нужному специалисту.

- Записаться на приём к врачу стало гораздо сложнее, хотя возможностей для этого больше — через «Госуслуги» или по звонку в call-центр, - отмечает она. - Но в тот же call-центр нужно дозваниваться часами и не всегда успешно. Через «Госуслуги» можно записаться только к фельдшеру либо к участковому, но не к специалисту. К специалистам можно попасть только по направлению, которое выдает терапевт, но и к терапевту на прием попасть стало очень сложно! В Гатчинском районе мало специалистов и, соответственно, мало талонов к ним. Остается только прийти рано утром в поликлинику и занять там очередь в регистратуру, где иногда остаются талоны. Для работающего человека это потерянный день с непонятным исходом. Мы вынуждены либо идти к платному врачу, либо, бросив всё, часами и днями пытаться прорваться к медикам в поликлинику.

Ещё сложнее инвалидам-колясочникам. Чтобы такой пациент попал к врачу, ему нужно вызвать социальное такси.

- Это процесс не пяти минут: вызов социального такси нужно делать за два-три дня до поездки, - говорит Ирина Владимировна. - И важно знать, что она не пройдёт впустую. Здоровому человеку этого не понять, это знают только больные люди...

Как считает Ирина Запащикова, оптимизация общей системы сама по себе полезна. Но получается так, что чем больше её оптимизируют, тем более безликой она становится.

- По любым проблемам, например, в Пенсионный фонд, нужно дозваниваться по единому многоканальному телефону, - говорит она. - Можно звонить часами и не дозвониться. Если дозваниваешься, переключают на другого специалиста, и не факт, что он может помочь.

Ещё один непростой вопрос связан с получением технических средств реабилитации (ТСР).

- Сейчас их мало, потому что с рынка ушли многие импортёры хороших зарубежных ТСР, - говорит Ирина Владимировна. - К примеру, нет качественных инсулиновых помп, которые так необходимы детям с диабетом. Получить их бесплатно сложно. К концу года традиционно наблюдается нехватка инсулина и тест-полосок, притом, что людей с диабетом у нас с каждым годом становится всё больше, в том числе среди детей и молодёжи… Это системная проблема, и она должна как-то решаться. Система должна быть отработана, причём движение должно происходить снизу вверх. Сверху вниз ничего не происходит: все эти организационные проблемы должны быть доведены до вышестоящих организаций.

Что делать, если столкнулся с инвалидностью

- В Гатчинской организации ВОИ — 352 человека, а всего в Гатчинском районе — около 15 тысяч, - напоминает наша собеседница. - Многие даже не знают, что у нас есть такое общество. Когда люди оформляют инвалидность, никто им об этом почему-то не говорит.

К сожалению, никто из нас не застрахован от беды. И если вдруг она случилась, ни в коем случае нельзя опускать руки.

- Надо все равно искать себя, находить какие-то организации, консультироваться, - говорит Ирина Запащикова. - Сейчас в интернете появилось много сообществ, где люди поддерживают друг друга. К нам в гатчинское отделение ВОИ может прийти любой желающий, мы никому не отказываем в консультации. Если есть необходимость, мы поддержим, всё расскажем, направим. Каждый член общества может проявить свои способности в любой сфере – все равно, касается она спорта или творчества. Люди с инвалидностью находят себе занятие по душе в районных Домах культуры, центрах творчества. Для людей с инвалидностью многое сейчас на самом деле доступно — было бы желание. Главное - не сидеть сложа руки и не замыкаться в себе.

Гатчинская районная организация ВОИ расположена по адресу: Гатчина, улица Григорина, д. 6. Часы работы: пн. 15-18, ср. 17-20, сб. 11-14.

Юлия Лысанюк