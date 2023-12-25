Ленинградским семьям – упрощенное получение земли

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом на основании информации, полученной от муниципальных районов, сформировал единый реестр многодетных семей, в котором сначала расположились граждане, обладающие первоочередным правом на получение земельного участка, а затем граждане в зависимости от даты постановки на учет. Также администрации передали данные о свободных участках, которые были объединены в единый реестр.

С 1 января 2024 года КУГИ будет направлять гражданам в порядке очередности сводного реестра уведомление о проведении заседания по выбору земельного участка или земельного капитала, которое будет проходить совместно с органами местного самоуправления по видеоконференцсвязи. В уведомлении будет указана ссылка на сводный реестр земельных участков, из которого можно будет выбрать любой вне зависимости от места жительства.