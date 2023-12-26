Где отключат свет 27 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 27 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
27.12.23 с 10:00 до 17:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет, промзона.
27.12.23 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, СНТ Здоровье.
27.12.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой.
27.12.2023 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Кямяря,
д. Оровка,
д. Мыза-Ивановка,
п. Терволово,
д. Скворицы.
27.12.2023 с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Пегелево,
п. Торфопредприятие,
д. Кирлово.
27.12.2023 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
СНТ массив Тайцы,
тер. СНТ Дача.
На время переключений с 22:00 25.12.23 до 07:00 26.12.23
И с 22:00 26.12.23до 07:00 27.12.23
д. Монделево
КП «Гатчина Вилладж-2»
Д. Антелево,
Д. Покровская,
Амбулатория,
Д. Марьино,
КП Павловские дачи,
КП Павловский посад
КП «Графская Славянка»
Са-во «Славяночка»
На время оперативных переключений
с 27.12.23 с 20:00 до 28.12.23до 08:00
п. Кобралово часть.
сад-во «Березовая роща»
«Урожай»-1,
«Урожай»-2