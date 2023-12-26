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Где отключат свет 27 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 27 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

27.12.23 с 10:00 до 17:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, промзона.

        

27.12.23 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, СНТ Здоровье.

        

27.12.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой.

                  

27.12.2023 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Кямяря,

д. Оровка,

д. Мыза-Ивановка,

п. Терволово,

д. Скворицы.

 

27.12.2023 с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Пегелево,

п. Торфопредприятие,

д. Кирлово.

 

27.12.2023 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

СНТ массив Тайцы,

тер. СНТ Дача.

 

На время переключений с 22:00 25.12.23 до 07:00 26.12.23

И с 22:00 26.12.23до 07:00 27.12.23

д. Монделево

КП «Гатчина Вилладж-2»

Д. Антелево,

Д. Покровская,

Амбулатория,

Д. Марьино,

КП Павловские дачи,

КП Павловский посад
КП «Графская Славянка»

Са-во «Славяночка»

 

На время оперативных переключений

с 27.12.23 с 20:00 до 28.12.23до 08:00

п. Кобралово часть.

сад-во «Березовая роща»

«Урожай»-1,

«Урожай»-2

 