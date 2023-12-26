Ленобласть повышает качество школьного питания

«Мы находимся в постоянном диалоге с родителями, учитываем их мнение в том, что касается качества и системы организации школьного питания, внедряем «меню свободного выбора». Наши повара показывают высокий профессиональный уровень, так, например, в этом году школа №14 Выборгского района заняла 1 место в суперфинале Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая городская школьная столовая — 2023», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В настоящее время в школах Ленинградской области бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечены все учащиеся начальной школы и льготные категории учащихся 5-11 классов.

С декабря 2022 года в области успешно реализуется проект комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, направленный на совершенствование системы организации питания в образовательных организациях.

Он состоит из двух основных направлений — обустройство школьного кафе или буфета и внедрение модели «Меню свободного выбора», которая уже реализуется во многих школах региона, где школьникам предлагается на выбор несколько блюд на завтрак или обед.