У животных из приютов будет сытый Новый год

Подведены итоги акции «Сытый Новый год», которая проходила в многофункциональных центрах и госветстанциях Ленинградской области.

Под ёлками в центрах госуслуг собрано 1970 кг корма, еще порядка 1765 кг собрали в ветклиниках сотрудники государственной ветеринарной службы.

Рекордсменами по сбору корма стали МФЦ «Кировский» – 420 кг, «Приозерск» – 250 кг, «Гатчинский» –159,5 кг, среди ветеринарных служб больше всего лакомств собрали сотрудники Всеволожской станции – 930 кг. Весь корм будет передан в областные государственные и частные приюты для бездомных животных.

Акция «Сытый Новый год» проводится третий год подряд по инициативе МФЦ Ленинградской области и Управления ветеринарии для поддержки приютов.

Помочь Новому году стать «сытым» откликнулись неравнодушные жители региона: корм приносили посетители и сотрудники МФЦ, специалисты госветклиник, владельцы животных, предприниматели, пенсионеры, студенты, школьники и воспитанники детских садов. В знак благодарности каждый получил открытку «Спасибо за ваше доброе сердце!».