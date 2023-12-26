В Ленинградской области состоялся форум «Госпаблики47»

Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк поблагодарила за эффективную и слаженную работу в информационном поле всех администраторов госпабликов.





«Очень приятно видеть такое большое количество специалистов, которые круглосуточно и на системной основе трудятся на благо нашего родного региона. Вы стремитесь к стабилизации информационного фона, транслируете достоверные сведения до жителей. Ваша работа требует высоких компетенций, энергии, увлеченности, понимания, профессионального чутья. И в наше время очень важно работать в одной команде, консолидированно и оперативно реагируя на вбросы и информационные атаки со стороны оппонентов. Уверена, что мы вместе справимся со всеми задачами, которые будет ставить перед нами грядущий год», — рассказала Анна Данилюк.

Также вице-губернатор отметила роль ЦУР Ленинградской области в развитии госпабликов, в том числе большое количество образовательных мероприятий, организованных для администраторов.

За год с момента вступления в силу закона о госпабликах — 1 декабря 2022 года — количество официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек в социальной сети «ВКонтакте» достигло 175 тысяч. Всего подписчиками госпабликов являются 55% интернет-аудитории страны.

«Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом — через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тыс. госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек», — ранее отметил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с администрациями субъектов РФ на базе Центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Так, онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тыс. человек. 46 тыс. администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.

«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и т.д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Помимо информационной функции, госпаблики выполняют роль помощника граждан. В уходящем году в них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют, например, без очередей записать ребенка в кружок или секцию.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области