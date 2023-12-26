Жителей Ленобласти приглашают принять участие в Национальной премии «Россия — страна возможностей»

Принять участие в премии может житель любого региона нашей страны старше 18 лет, который готов рассказать свою историю о реализованных проектах или личном вкладе на пользу общества и государства. Направляйте заявку с рассказом своей истории до 19 января на сайте premia.rsv.ru. Для участников доступны следующие номинации: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «IT и AI», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование», «Развитие регионов».

После технического отбора и отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов и пройдет народное голосование. Финалисты премии получат широкое медийное освещение своих историй, будут включены в «Карту возможностей России» на сайте Премии, получат возможность участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в марте 2024 года в Сочи.

Победители национальной премии получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей», отправятся в путешествие по России, смогут пройти обучение в РАНХиГС по профилю и Мастерской управления «Сенеж». Также лауреатов ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.