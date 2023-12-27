Сильнейшие автогонщики мира готовятся преодолевать снежные трассы Ленобласти

Гонка «Россия – Северный лес» - это единственная баха, которая проходит зимой. Участники покоряют бездорожье по снегу и льду в сложных погодных условиях, что делает гонку зрелищной и интересной. Скоростные участки протяженностью более 100 км будут проложены по дорогам Выборгского и Приозерского районов.

Наблюдать за гонкой болельщики смогут с естественной трибуны. В сервис-парке «Игора Драйв» гости смогут поближе рассмотреть гоночную технику, на которой спортсмены ставят рекорды в экстремальных условиях. Это прототипы повышенной проходимости и основательно переработанные и усовершенствованные автомобили, специально подготовленные для движения по снегу и льду.