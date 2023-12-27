«Веселием сердца год новый оживляет…». Президентская библиотека об истории новогодних поздравлений в России

В издании педагога и проповедника Василия Протопопова «Новейший, всеобщий и полный секретарь, содержащий новое, полное и основательное наставление, как сочинять всякаго рода письма, с приобщением многих лучших примеров и состоящий в четырех частях» (1801) можно найти не только поздравления по самым разным поводам, но и рекомендации, как на них вежливо ответить. Например: «Я не могу лучше употребить первые минуты сего Нового года, как на засвидетельствование Вам глубочайшей и совершеннейшей моей признательности…». Или так: «Нет ничего для меня столь восхитительного при начале Нового года, как видеть Вас, наслаждающимся совершенным здравием…».

В историческом очерке писателя Ивана Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1894) говорится о том, что при Петре I появилась мода писать стихи на Новый год. Михаил Ломоносов о новогоднем празднике писал так: «Веселием сердца год новый оживляет / И ново счастие в России утверждает…». Гавриил Державин посвятил Новому году следующие строки: «Рассекши огненной стезёю / Небесный синеватый свод, / Багряной облечён зарею, / Сошел на землю новый год…».

Новогодняя стихотворная мода держалась долго. Поэт-лирик Владимир Бенедиктов прославил его в стихах, посвящённых 1857 году: «Полночь бьёт. / – Готово! / Старый год – домой!/ Что-то скажет новый /Пятьдесят седьмой?»

В разделе «Периодическая печать о праздновании Нового года и Рождества» представлены дореволюционные и советские издания. Главной темой первого новогоднего номера литературно-художественного семейного журнала «Родина» (1900) стал переход в новое столетие. XX веку посвящались открытки, проза и стихи: «О, Новый век! / Мы все склонимся пред тобою: /Открой же тайну нам, – загадку разреши!»

В первом январском номере петербургского «Юмористического альманаха» (1906) среди анекдотов, фельетонов и шаржей можно найти несколько новогодних советов: «Темою разговора могут служить следующие вопросы: где изволили встречать новый год? почём покупали гуся? и т. п. Удовлетворившись ответами, вежливо раскланивайтесь и улетучивайтесь. Входить в гостиную в шубе, шапке и калошах не принято, как бы вы ни торопились. Уходя, второпях остерегайтесь вместо своего пальто надеть чьё-либо чужое, а тем более будьте осмотрительны, чтобы не надеть по ошибке дамскую ротонду».

Никто не мог предположить, что ХХ век принесет две страшные войны. Мирная жизнь была прервана летом 1914 года, когда началась Первая мировая война. В номере 48-49 от 25 декабря 1916 года курганской «Народной газеты» написано: «В настоящем году мы снова встречаем Рождество Христово с тяжёлым чувством. Нет той избы, где бы не притаилась глубокая скорбь, где бы люди мысленно не неслись туда, на поля битвы, где рекою льётся кровь наших братьев».

Предвоенный 1941 год страна встречала новыми производственными победами и большими планами на будущее. В первом номере ежедневной газеты «Красное знамя» Тюменского горкома ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся опубликованы стихи Самуила Маршака, ставшие новогодней классикой на многие десятилетия: «Что растёт на ёлке? / Шишки да иголки…»

Ленинградская блокада – одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Но несмотря на голод и холод, новый год в осаждённом городе встречали. Его очень ждали дети. В воспоминаниях заведующей сектором искусства и культуры газеты «Смена» Елены Сорокиной, опубликованных в сборнике «Без антракта. Актёры города Ленина в годы блокады» (1970), можно прочитать: «Необычайно суровой была зима 1941 года. Морозный воздух обжигал лёгкие, дыхание мгновенно превращалось в пар. Приближался новый 1942 год, а вместе с ним пора школьных каникул». Какие же могут быть детские праздники, когда в городе царят стужа, голод, смерть от фашистских бомб и снарядов? Далее автор пишет: «В штабе города-фронта – в Смольном решили: ёлки организовать, сделать всё, чтобы вернулись улыбки на лица маленьких ленинградцев…». В дни зимних каникул 1942 года ёлки для школьников были устроены в Большом драматическом театре имени М. Горького, в помещении Академического театра драмы имени А. С. Пушкина. О новогоднем празднике, проходившем в помещении комбината пищевых концентратов, в книге «Дети блокады» (2009), вспоминает В. Соколова: «В блокадном городе, нас, детей Московского района, пригласили на ёлку в помещение комбината пищевых концентратов. Представляете, что испытали мы, малыши, когда увидели наряженную ёлку, а на столах стаканы с горячим чаем и маленькими кусочками пирожного. Это было волшебство, сказка! Такое нельзя забыть!»

Новогодние поздравления всегда сопровождались красочными открытками и фотографиями. В новогодней коллекции на портале библиотеки им посвящён целый раздел «Изобразительные материалы», куда вошли дореволюционные открытки, советские новогодние изображения. Отдельная подборка фотоматериалов посвящена новогоднему Петербургу.





Фото freepick.com