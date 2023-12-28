Безопасные каникулы
Зимние каникулы приносят много радости и веселья детям: снежные тоннели, горки, каток на заледенелом озере или речке. Но чтобы избежать несчастных случаев и травмирования детей и взрослых в зимнее время на льду, запомните:
Общие правила поведения на водоемах в зимнее время!!!
· Никогда не следует выходить на лед в темное время суток, а также если на улице туман или снегопад – вы просто можете не заметить участки поверхности с непрочным льдом.
· Ни в коем случае не стучите ногами по льду, пытаясь проверить его прочность – рядом могут образоваться трещины, которые можно не заметить.
· Если на водоеме уже видны следа перехода, то лучше следовать по ним.
· Если Вы идете группой лиц, то соблюдайте дистанцию 3-4 метра между каждым человеком.
· Иногда быстрее будет перейти заледенелый водоем на лыжах. Вес распределится на всю площадь лыж. Но перед тем как выйти на лед, расстегните лыжные ботинки. Если вдруг лед начнет ломаться, вы с легкостью избавитесь от лыж, которые могут помешать Вам спастись.
· Если на Ваших плечах есть рюкзак или сумка – сделайте так чтобы он весел только на одном плече. В случае, если лед обвалится, Вы быстро сможете освободится от него.
· Если переход по льду длинный – возьмите заранее подготовленную верёвку с собой. Верёвка должна быть 10-15 метров в длину и с петлей на конце. Она Вам пригодится чтобы выбраться, если лёд сломается.
· Никогда не отпускайте своих детей одних на лед.
И помните: алкоголь — враг! Люди под воздействием алкоголя не всегда адекватно реагируют на опасность.
Какая толщина льда считается безопасной?
Иногда даже визуально толстый слой льда не будет крепкий, поэтому помните — безопасная толщина льда 8-10 сантиметров.
Самый надежный лед тёмно-синего цвета, который не содержит пузырьков воздуха.
Если лед белого цвета — значит ступать очень опасно!
Также опасно ледовое покрытие, которое находится вблизи берега и растительности. Не забывайте, что под снегом лёд тоже не крепок – под снегом он не может замерзнуть.
Как определить толщину льда?
Не стоит забывать важное правило, что ледяной покров образуется при температуре ниже 8 градусов и соответственно ниже. Такая температура должна стоять не менее недели. Прежде чем примерно предполагать толщину льда, сначала проанализируйте погодные условия, которые стоят в последние дни. Если последнюю неделю была оттепель, то не стоит выходить на лед, так как он еще недостаточно окреп.
Если человек провалился под лед
Следует запомнить и рассказать детям, что делать если человек провалился под лед.
· К кромке льда лучше подползти по пластунский чтобы избежать еще одного участка провала льда.
· Подползти нужно не ближе, чем на три метра и кинуть пострадавшему веревку, палку, ветку, что угодно! При этом старайтесь подбадривать человека, что Вы уже идете на помощь – это придаст силы утопающему.
· Ни в коем случае не приближайтесь к месту провала близко.
Первая помощь человеку, который провалился под лед
· Транспортировать пострадавшего в место, где безопасно
· Согреть растирая человека быстрыми движениями рук
· Снять всю мокрую одежду и заменить на сухую если имеется такая возможность.
Что делать если сам провалился под лед?
· Главное — не паниковать! Берегите силы.
· Делайте меньше движений, не суетитесь и не барахтайтесь.
· Расправьте руки как можно шире, чтобы не окунутся с головой.
· Локтями обопритесь об край льда, чтобы тело было в горизонтальном положении и попробуйте закинуть ногу, которая ближе к краю льда потом повернитесь и перекатитесь на сам лед.
· Аккуратно и медленно отползайте от края – в ту сторону, откуда Вы пришли – лед там уже проверен, и он точно крепок.
· Громко зовите помощь.
· Если удерживать себя на поверхности воды и тратить на это минимум сил, то температура Вашего тела будет медленно понижаться, а не быстро.
· Больше половины теплопотерь приходится на голову – не окунайте ее в холодную воду.
После удачного спасения необходимо раздеться и выжать одежду от воды и потом сразу же одеться.
Гатчинское отделение ГИМС
ГУ МЧ России по Ленинградской области