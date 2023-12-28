Безопасные каникулы

Общие правила поведения на водоемах в зимнее время !!!

· Никогда не следует выходить на лед в темное время суток, а также если на улице туман или снегопад – вы просто можете не заметить участки поверхности с непрочным льдом.

· Ни в коем случае не стучите ногами по льду, пытаясь проверить его прочность – рядом могут образоваться трещины, которые можно не заметить.

· Если на водоеме уже видны следа перехода, то лучше следовать по ним.

· Если Вы идете группой лиц, то соблюдайте дистанцию 3-4 метра между каждым человеком.

· Иногда быстрее будет перейти заледенелый водоем на лыжах. Вес распределится на всю площадь лыж. Но перед тем как выйти на лед, расстегните лыжные ботинки. Если вдруг лед начнет ломаться, вы с легкостью избавитесь от лыж, которые могут помешать Вам спастись.

· Если на Ваших плечах есть рюкзак или сумка – сделайте так чтобы он весел только на одном плече. В случае, если лед обвалится, Вы быстро сможете освободится от него.

· Если переход по льду длинный – возьмите заранее подготовленную верёвку с собой. Верёвка должна быть 10-15 метров в длину и с петлей на конце. Она Вам пригодится чтобы выбраться, если лёд сломается.

· Никогда не отпускайте своих детей одних на лед.

И помните: алкоголь — враг! Люди под воздействием алкоголя не всегда адекватно реагируют на опасность.

Какая толщина льда считается безопасной?

Иногда даже визуально толстый слой льда не будет крепкий, поэтому помните — безопасная толщина льда 8-10 сантиметров.

Самый надежный лед тёмно-синего цвета , который не содержит пузырьков воздуха.

Если лед белого цвета — значит ступать очень опасно!

Также опасно ледовое покрытие, которое находится вблизи берега и растительности. Не забывайте, что под снегом лёд тоже не крепок – под снегом он не может замерзнуть.

Как определить толщину льда?

Не стоит забывать важное правило, что ледяной покров образуется при температуре ниже 8 градусов и соответственно ниже. Такая температура должна стоять не менее недели. Прежде чем примерно предполагать толщину льда, сначала проанализируйте погодные условия, которые стоят в последние дни. Если последнюю неделю была оттепель, то не стоит выходить на лед, так как он еще недостаточно окреп.

Если человек провалился под лед

Следует запомнить и рассказать детям, что делать если человек провалился под лед.

· К кромке льда лучше подползти по пластунский чтобы избежать еще одного участка провала льда.

· Подползти нужно не ближе, чем на три метра и кинуть пострадавшему веревку, палку, ветку, что угодно! При этом старайтесь подбадривать человека, что Вы уже идете на помощь – это придаст силы утопающему.

· Ни в коем случае не приближайтесь к месту провала близко.

Первая помощь человеку, который провалился под лед

· Транспортировать пострадавшего в место, где безопасно

· Согреть растирая человека быстрыми движениями рук

· Снять всю мокрую одежду и заменить на сухую если имеется такая возможность.

Что делать если сам провалился под лед?

· Главное — не паниковать! Берегите силы.

· Делайте меньше движений, не суетитесь и не барахтайтесь.

· Расправьте руки как можно шире, чтобы не окунутся с головой.

· Локтями обопритесь об край льда, чтобы тело было в горизонтальном положении и попробуйте закинуть ногу, которая ближе к краю льда потом повернитесь и перекатитесь на сам лед.

· Аккуратно и медленно отползайте от края – в ту сторону, откуда Вы пришли – лед там уже проверен, и он точно крепок.

· Громко зовите помощь.

· Если удерживать себя на поверхности воды и тратить на это минимум сил, то температура Вашего тела будет медленно понижаться, а не быстро.

· Больше половины теплопотерь приходится на голову – не окунайте ее в холодную воду.

После удачного спасения необходимо раздеться и выжать одежду от воды и потом сразу же одеться.

Гатчинское отделение ГИМС

ГУ МЧ России по Ленинградской области