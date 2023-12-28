Профессия - Дед Мороз: Как за месяц заработать 300 тысяч рублей

Эту историю "РГ" рассказал москвич Павел Чанчиков. В обычной жизни он ревизор торговой сети с графиком работы сутки - трое. Но каждый год с середины декабря превращается в Деда Мороза, чтобы порадовать детей столицы и области новогодними чудесами.

"У меня рост 1,9 метра. И голосом не обижен, - басит в телефонную трубку Павел. - Несколько лет назад сотрудники нашего офиса попросили поздравить детишек с Новым годом. Скинулись на костюм, и я пошел по квартирам. С этого все и началось".

Тот простенький костюм, что купили коллеги, давно износился, Чанчиков приобрел новый - уже не в Ашане, а в магазине театральных реквизитов, а жена украсила его стеклярусом и пайетками. Бороду пришлось делать на заказ, чтобы она не теряла формы и пышности после стирок. На такие расходы семья пошла потому, что дедморозовские подработки Павла стали приносить приличные деньги. "За месяц высокого спроса я приношу домой 250-300 тыс. рублей. И это без отрыва от основной работы", - утверждает он. За визит продолжительностью 30 минут он берет 3 тыс. рублей, если работает один, и 4,5 тыс. - если со Снегурочкой. В роли Снегурочки - его 14-летняя дочь Варвара. Она охотно берется помогать отцу, чтобы заработать карманные деньги, но ее участие зависит от школьной занятости и школьных оценок. Потому чаще всего Павел работает один.

"У меня пять сценариев проведения домашнего праздника. Чтобы не повторяться, ведь в одну и ту же семью обычно приглашают Деда Мороза пять лет подряд", - продолжает Чанчиков. Ну это при условии, что первым разом заказчики остались довольны. Потому что вызов Мороза-одиночки - это всегда лотерея. То придет студент с тенором, на котором тулуп болтается как на вешалке, то явится сказочный персонаж с алкогольным амбре - и в этом частенько виноваты предыдущие заказчики, которые считают своим долгом предложить ему выпить-закусить и обижаются, если отказывается. А к некоторым особо невезучим приходил даже заикающийся Мороз с "Авито".

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Впрочем, и для самого Деда каждый заказ - тоже своеобразная лотерея. Однажды Павла укусил домашний бульдог, который наблюдал за его визитом, лежа у входа. Псу не понравилось, что большой человек в шубе, прощаясь, протянул руку, чтобы погладить ребенка по голове. А на заре морозовской карьеры Чанчикову пришлось побывать и подозреваемым в краже. После празднования Нового года люди, чьих детей поздравлял Павел, недосчитались каких-то ценностей и решили, что их гости украсть не могли, а вот Дед Мороз - запросто.

От агентства работать проще. Голова ни о чем не болит. Шубу с бородой выдадут, причем хорошего качества. Загримируют так, чтобы прямо не подкопаться. Снегурочку предоставят. И даже сценарий праздника не придется искать в интернете. И если Павел Чанчиков ходит по домам с пятью вариантами сценария, то у профессиональных аниматоров их могут быть десятки.

"Наша программа меняется каждый год в зависимости от трендов и увлечений детей", - рассказала "РГ" представитель веревочного парка Sky Town на ВДНХ Маргарита Хнипель. Парк работает с детьми круглый год, в предновогодье открывая дополнительный сервис Skysanta, поэтому ребячьи вкусы его аниматорам хорошо известны. И программа всегда готовится в двух вариантах - для самых маленьких деток и для тех, кто постарше.

Еще один несомненный плюс агентств - это заказчики. Средняя цена получасового визита Деда Мороза со Снегурочкой на дом в Москве в этом году варьируется от 5 до 9 тыс. рублей. Те, кто готов выложить за 30-минутную ребячью радость такие деньги, как правило, к приходу гостей готовятся. Закрывают собак в других комнатах, планируют застолья, после которых пропадают ценности, на другие дни, и не стремятся поднести Деду рюмку.

"Хотя в этом году мы видим явный запрос на поиск дешевых вариантов. Если раньше заказчики были готовы платить за качество работы Деда Мороза, то сейчас просто ищут услугу подешевле", - продолжает Хнипель. К слову, о заработках Морозов в агентствах, как правило, скромно умалчивают. Но это потому, что аниматоры работают круглый год.

«Российская газета» https://rg.ru/2023/12/26/professiia-ded-moroz.html

Фото freepick.com