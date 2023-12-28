Росгвардии в Ленобласти – новые автомобили

«Это — продолжение нашего сотрудничества. Для нас очень важно, что вся наша помощь работает очень эффективно. Это, наверное, самое главное - работа на результат, безопасность и спокойствие наших граждан, жителей Ленинградской области», — подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что подразделения Росгвардии выполняют свои задачи как на территории Ленинградской области, так и в зоне специальной военной операции.

В 2023 году правительство Ленинградской области выделило 30 млн рублей для войск Росгвардии. На эти средства приобретены транспортные средства и специальное кинологическое снаряжение. Также на 300 тысяч рублей проведен ремонт автобронетехники.

В 2024 году на содействие материально-техническому обеспечению подразделений Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ в бюджете Ленинградской области предусмотрено 45 млн рублей.

В 2023 году в Ленинградской области подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивалась безопасность более 3400 объектов и более 7170 мест проживания и хранения имущества граждан. Благодаря оперативности действий нарядов групп задержания пресечена 21 кража с охраняемых объектов и квартир, задержано 22 подозреваемых в совершении преступлений. Наряды вневедомственной охраны Росгвардии отработали более 2830 заявок о происшествиях, поступивших из дежурных частей территориальных органов внутренних дел Ленинградской области, в результате реагирования на сигналы «тревога» было задержано 838 правонарушителей.