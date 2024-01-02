С 1 января 2024 года подорожал проезд на электричке
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров, что с 1 января 2024 года изменился тариф на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Ленинградской области.
Тариф для формирования стоимости проезда в поездах пригородного сообщения категории «Стандарт» (традиционные пригородные поезда), курсирующих по территории Ленинградской области, составит 42 рубля 42 копейки за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 3 рубля 03 копейки за каждый последующий километр после 14-го.
Тариф для формирования стоимости проезда в поездах пригородного сообщения категории «Ласточка», курсирующих по территории Ленинградской области, составит 50 рублей 12 копеек за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 3 рубля 58 копеек за каждый последующий километр после 14-го.
Так, стоимость проезда составляет:
- от станции Татьянино до Санкт-Петербурга - 111 рублей, на «Ласточке» - 132 рубля;
- от станции Гатчина-Варшавская до Санкт-Петербурга – 114 рублей, на «Ласточке» - 135 рублей,
- от станции Сиверская до Санкт-Петербурга – 184 рубля, на «Ласточке» - 218 рублей;
- от станции Татьянино до станции Сиверская – 72 рубля, на Ласточке – 85 рублей.
- с Балтийского вокзала Гатчины до Балтийского вокзала Санкт-Петербурга - 115 рублей.