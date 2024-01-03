Ленобласть объединяет семьи

Начальник управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области Ольга Куликова отмечает, что самыми популярными именами у ленинградских родителей стали Александр, Михаил и Артём у новорожденных мальчиков, Софья, Анна и Ева — для девочек. Новых жителей области в 2023 году зарегистрировали 12 144 раз.

Брак жители 47-региона заключили 8 708 раз, при этом больше всего молодожены любили даты 03.03.2023, 23.06.2023 и День семьи, любви и верности — 8 июля.

Еще до Нового года ленинградский ЗАГС открыл запись на регистрацию на самую популярную дату — 29 февраля.

На фото — победители фотоконкурса ЗАГС «Наши семейные традиции» — семья Барановых-Яковлевых из города Лодейное Поле.