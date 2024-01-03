Рождество в Тайцах – в исторических костюмах

В канун главного христианского праздника на территории усадебного парка ленинградские и петербургские военно-исторические клубы воссоздадут последний бой Отечественной войны 1812 года, когда враг был изгнан за пределы России. Реконструкторы продемонстрируют военные маневры и зачитают знаменитый манифест Александра I «Об изгнании наполеоновской армии из пределов России и окончании Отечественной войны 1812 года». В роли ведущего и комментатора выступит известный историк и писатель Борис Кипнис.

Перед зрителями развернется победная баталия между русскими солдатами и остатками наполеоновского войска, а после реконструкции гости смогут сфотографироваться с ее участниками, подержать в руках историческое оружие, пообщаться с историками и погулять по зимнему Демидовскому парку.

Начало праздника в 12.00, вход свободный.